SpaceX上市首份業績勝預期 盤後反跌近9% 馬斯克揚言2030年收入破萬億

SpaceX公布上市後首份季度業績，收入及經調整EBITDA均大幅超出市場預期，Starlink用戶數量按年倍增，AI業務虧損亦較預期少。不過，公司單季資本開支高達184億美元，並預計未來兩季維持相若水平，令市場憂慮。SpaceX股價周二收市升9.4%，績後曾升逾1%，其後掉頭一度跌近9%。

收入增92%勝市場預期

業績顯示，SpaceX收入按年增長92%至78億美元，高於市場預期的68.1億。經調整EBITDA按年急升約192%至35億美元，較市場預期約20億美元高出75%。

公司每股虧損0.09美元，虧損幅度小於市場預期的每股0.23至0.26美元。季度淨虧損約5.41億美元，較去年同期約10億美元收窄46%。

Starlink貢獻主要盈利

業務表現方面，Starlink所屬的連接業務仍是SpaceX最主要收入及盈利來源。季度收入按年增長近66%至42.9億美元，高於市場預期的38.3億美元；經營利潤增長79%至16.6億美元。

截至季末，Starlink用戶數量按年倍增至1,200萬戶，季度新增170萬戶，創歷來最佳單季吸客表現，每名用戶平均收入維持約66美元。

公司同時披露，為美國政府提供軍事及國家安全衛星服務的Starshield，已取得總值超過60億美元的多年期政府合約。

航天業務仍蝕逾5億美元

傳統航天業務收入按年增加近29%至9.62億美元，高於預期的8.35億美元，但經營虧損擴大近47%至5.42億美元。公司表示，過去90日已完成兩次第三代星艦試飛，下一次星艦飛行將把首批V3版本Starlink衛星送入軌道。馬斯克預計，V3衛星的性能將達V2版本的10倍，有助提升Starlink網絡容量。

AI收入急增近2.5倍

AI業務收入按年急升約247%至25.6億美元，超出市場預期的21.8億美元；經營虧損按年收窄17.5%至12.6億美元，較市場預期少逾47%。

AI算力業務第二季首次錄得11億美元EBITDA。財務總監Bret Johnsen表示，目前AI算力資本投資回報期少於一年。公司期內新增雲端服務合約銷售額達141億美元，為後續收入提供了收入可見度。

未來兩季資本開支維持高位

不過，AI仍是公司最大的資金投入方向。SpaceX第二季整體資本開支約184億美元，與市場預期的185億美元相若，當中158億美元用於AI運算基礎設施，遠高於連接業務及航天業務分別涉及的13.7億及11.7億美元。Johnsen預計，第三及第四季資本開支將與第二季大致相若。

SpaceX目前算力容量已由首季的1吉瓦增至1.4吉瓦，預計年底超過2吉瓦，至2027年底可能增至5至10吉瓦。馬斯克另表示，公司暫定目標是在明年底前，建成20吉瓦的電力及冷卻基礎設施，為後續GPU部署預留容量。

全面押注英偉達GPU

馬斯克表示，SpaceX的AI服務將全面採用英偉達GPU及系統，預計明年可取得英偉達GPU總供應量中「相當大的份額」。公司計劃在地面及太空部署Vera Rubin NVL72系統，首批針對相關運算平台優化的「Starmind」AI衛星預計明年發射。

模型方面，Grok 4.5於7月推出後，Token使用量增長兩倍；Grok 4.6預計下周推出，Grok 4.7將於三至四周後發布，Grok 5則計劃今年內面世。SpaceX亦確認，收購AI編程工具Cursor的交易即將完成。

擬挑戰美國電訊三巨頭

SpaceX亦計劃透過Starlink Mobile進軍流動通訊市場，明年開始發射使用EchoStar 65MHz頻譜的V2流動通訊衛星，並建設配套地面網絡。

SpaceX總裁兼營運總監Gwynne Shotwell表示，美國三大電訊商AT&T、Verizon及T-Mobile所處市場每年規模約6,000億美元，預計Starlink可從三家公司手上「搶走大量客戶」。

目標2030年收入達萬億美元

管理層預計，SpaceX年度經常性收入今年底前將至少達1,000億美元。馬斯克更把實現1萬億美元收入的目標由2031年提前至2030年，並稱不排除最快於2029年達標。

