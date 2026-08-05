恒指收升62點 洛鉬升逾8% 紫金國際升一成 專家：二萬六為短期阻力｜港股收市

中東局勢緩和，美國科企業績提振市場，美股道指和標指齊創新高，亞洲主要股市亦多數造好，惟港股周三全日好淡爭持，恒指最終全日收報25915點，升62點，大市成交增至2780億元，北水轉流走13.98億元，連續兩日流入趨勢斷纜。

恒指高開38點後，掉頭轉跌，最多跌123點，觸底後隨即反彈，高見25973點，升121點，全日收報25915點，升62點。國指收報8603點，升29點。科指收報4933點，升47點或1%。

重磅科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）揚1.8%，收報128.1元；騰訊（700）漲0.9%，收報492.2元；美團（3690）下滑0.4%，收報93.05元；小米（1810）跌1.1%，收報27.64元；網易（9999）向下1.5%，收報202.6元。

有色金屬股造好 老鋪亦升6%

受惠美伊緊張局勢降溫，緩解全球通脹與加息壓力，有色金屬價格造好，相關股份集體上漲。洛陽鉬業（3993）急升8.6%，收報18.47元，為表現最佳藍籌股；五礦資源（1208）揚6.3%，收報9.06元；黃金股中，中國黃金國際（2099）大升13.1%，收報205.4元；老鋪黃金（6181）升6.7%，收報340.2元；紫金黃金國際（2259）大漲10.2%，收報129元。

愛芯元智急升18% MiniMax升10%

三星電子、SK海力士與美光科技全球三大記憶體晶片巨頭據報已分配並售罄2027年全年的標準DRAM與HBM高帶寬內存產能，AI需求依然強勁，晶片股和AI大模型股急升。愛芯元智（600）急升18.3%，收報14.89元；兆易創新（3986）揚5.7%，收報486元；壁仞科技（6082）走高12.9%，收報37.9元。AI模型股MiniMax（100）大升10.3%，收報253.8元；智譜（2513）升3.1%，收報1041元。

國際油價回落，紐油跌穿80美元至76美元；布油險守80美元關。「三桶油」沽壓沉重，中海油（883）挫2.6%，收報22.96元；中石油（857）跌1.6%，收報9.49元；中石化（386）下滑0.5%，收報4.32元。

滙豐績後跌2.6%為最差藍籌

個股方面，傳美國擬禁止進口中國新款光模組，中國光模塊巨頭中際旭創（3308）急挫5.2%，收報1116元；創科實業（669）今年上半年純利和營業額均創新高，股價揚8.2%，收報143.8元；滙豐控股（005）績後逆市走低，收報162.1元，跌2.6%，為表現最差藍籌股，單股拖累大市62點。

梁杰文：憂貿戰再起拖累反彈氣氛

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股周三表現不及其他外圍股市主要由於美國擬限制中國光模塊進口的消息，令市場憂慮中美貿易戰再起，影響港股反彈氣氛。他續指，AI硬件類股票已經歷兩個月深度調整，近期資金開始逐步回流，但是美方或對中國AI行業的新制裁傳聞又為港股帶來不確定性，加上市場觀望各大港股業績，料港股接下來可能維持窄幅上落走勢，恒指短期內阻力位是26000點。

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1220：港股今早走勢反覆，恒指高開38點後一度急跌123點，其後跟隨大市回穩，半日升28點或0.11%，報25881點，半日成交金額1,429億元；科指升53點或1.09%，報4938點。



重磅科網股走勢不一， 阿里巴巴（9988）半日升2.31%；騰訊（700）升1.27%；京東（9618）升0.46%；惟美團（3690）及小米（1810）偏軟，分別微跌0.11%及0.29%。

洛陽鉬業成表現最佳藍籌

另一方面，銅業股集體造好。洛陽鉬業（3993）半日升7.12%至18.21元，成為半日表現最佳藍籌；五礦資源（1208）升6.4%；中國有色礦業（1258）亦升5.41%。

半導體板塊走勢強勁，消息面上，全球三大記憶體晶片巨頭，包括三星電子、SK海力士與美光科技，據報已於2027年前售罄標準DRAM記憶體與HBM高頻寬記憶體的產能。

相關股份受資金追捧，愛芯元智（0600）半日急升15.17%；傅里葉（3625）升8.5%；兆易創新（3986）及瀾起科技（6809）則分別升8.18%及5.18%。

黃金板塊全線造好

受美伊緊張局勢有所緩和，加上國際油價顯著回落影響，黃金板塊相關股份集體上漲，中國黃金國際（2099）升10.79%；靈寶黃金（3330）升9.13%；紫金黃金國際（2259）升8.54%；老鋪黃金（6181）升5.58%。

中信證券認為，當前黃金價格回撤幅度逼近歷史極值，料每盎司4000美元附近大概率是本輪底部區域。

高盛上調收入預測 AI雙雄齊升

AI應用概念股同樣表現亮眼。其中MiniMax（100）半日升11.29%，據悉該公司最新開源模型H3推出後24小時內，已有超過100家國內外合作夥伴完成適配與整合；同屬「AI雙雄」的智譜（2513）亦升7.52%。

高盛發表最新報告，大幅上調中國大模型的收入預測，更預期至2030年，中國大模型的年度經常性收入（ARR）將攀升至1,250億美元。

個股方面，創科實業（669）升6.62%至141.8元，該公司昨日公佈中期業績，上半年純利增長17.5%至7.38%。

另外，受美國光模塊禁令傳聞影響，中際旭創 （3308）急挫5.18%至1116元。據內媒引述該公司負責人指，已注意到相關市場信息，經核實，FCC尚未出台相關領域限制性文件。就禁令出台後的影響，因並未出台，暫時不予評述。

匯豐（005）公佈業績後，跌2.16%至162.9元。

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美國財政部長貝森特表示，美伊預計在極短時間內重開霍爾木茲海峽。國際油價齊跌。紐約期油原油今早曾跌0.55%，報每桶75.35美元；布蘭特原油亦下跌0.36%，報每桶76.53美元。油價回落緩解通脹擔憂，並抑制市場對年內聯儲局升息超過一次的預期，市場風險情緒被點燃。

美股三大指數集體上升

美股三大指數全線造好，道指升907點或1.71%，收報54085點；標指升136點或1.79%，收報7736點，兩者皆創下歷史新高；納指升671點或2.59%，收報26584點。

重磅科技股大多上漲，英偉達升2.56%；蘋果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微軟升1.06%；Meta微跌0.39%；亞馬遜逆市跌2.32%。

存儲板塊升勢強勁，閃迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升預期 惟盤後急挫

焦點股方面，SpaceX收市後公佈首份業績，收入增長92%，遠勝市場預期，另外，AI業務虧損縮小幅度超出預期，惟AI相關資本支出超出預期。公司股價盤後跌7.47%，收報115.97美元。

港股方面，恒指高開38點，報25890點。科網股走勢個別發展，其中阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）雙雙發布全新人工智能（AI）模型，帶動兩隻重磅股開市齊造好。

阿里巴巴開市升2.07%，該公司旗下千問圖像生成模型Qwen-Image-3.0正式上線，向所有用戶全部開放。在國際評測平台Arena.ai的最新榜單中，Qwen-Image-3.0位列國內第一。

騰訊亦升1.19%，該公司旗下混元8月4日正式發佈新一代語音識別模型Hy ASR 3.0 preview。目前該模型已上線並對外提供API服務，可應用於多場景，包括智能客服、內容理解、語音搜索等。

其他科網股，小米（1810）升0.14%；京東（9618）跌0.39%；美團（3690）跌1.13%。

智譜（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上國投證券國際看好其商業化爆發潛力，開市升3.96%。

北水動向方面，周二淨賣出港股25.71億港元。阿里巴巴（9988）、華虹宏力（1347）、中芯國際（981）分別獲淨買入15.49億港元、11.83億港元、10.62億港元；美團（3690）、騰訊（700）分別遭淨賣出12.27億港元、7.23億港元。

