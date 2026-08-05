恒指半日微升28點 銅金及半導體板塊造好 愛芯元智飆逾15%  | 港股午市

港股今早走勢反覆，恒指高開38點後一度急跌123點，其後跟隨大市回穩，半日升28點或0.11%，報25881點，半日成交金額1,429億元；科指升53點或1.09%，報4938點。



重磅科網股走勢不一， 阿里巴巴（9988）半日升2.31%；騰訊（700）升1.27%；京東（9618）升0.46%；惟美團（3690）及小米（1810）偏軟，分別微跌0.11%及0.29%。

洛陽鉬業成表現最佳藍籌

另一方面，銅業股集體造好。洛陽鉬業（3993）半日升7.12%至18.21元，成為半日表現最佳藍籌；五礦資源（1208）升6.4%；中國有色礦業（1258）亦升5.41%。

半導體板塊走勢強勁，消息面上，全球三大記憶體晶片巨頭，包括三星電子、SK海力士與美光科技，據報已於2027年前售罄標準DRAM記憶體與HBM高頻寬記憶體的產能。

相關股份受資金追捧，愛芯元智（0600）半日急升15.17%；傅里葉（3625）升8.5%；兆易創新（3986）及瀾起科技（6809）則分別升8.18%及5.18%。

黃金板塊全線造好

受美伊緊張局勢有所緩和，加上國際油價顯著回落影響，黃金板塊相關股份集體上漲，中國黃金國際（2099）升10.79%；靈寶黃金（3330）升9.13%；紫金黃金國際（2259）升8.54%；老鋪黃金（6181）升5.58%。

中信證券認為，當前黃金價格回撤幅度逼近歷史極值，料每盎司4000美元附近大概率是本輪底部區域。

高盛上調收入預測 AI雙雄齊升

AI應用概念股同樣表現亮眼。其中MiniMax（100）半日升11.29%，據悉該公司最新開源模型H3推出後24小時內，已有超過100家國內外合作夥伴完成適配與整合；同屬「AI雙雄」的智譜（2513）亦升7.52%。

高盛發表最新報告，大幅上調中國大模型的收入預測，更預期至2030年，中國大模型的年度經常性收入（ARR）將攀升至1,250億美元。

個股方面，創科實業（669）升6.62%至141.8元，該公司昨日公佈中期業績，上半年純利增長17.5%至7.38%。

另外，受美國光模塊禁令傳聞影響，中際旭創 （3308）急挫5.18%至1116元。據內媒引述該公司負責人指，已注意到相關市場信息，經核實，FCC尚未出台相關領域限制性文件。就禁令出台後的影響，因並未出台，暫時不予評述。

匯豐（005）公佈業績後，跌2.16%至162.9元。

---

美國財政部長貝森特表示，美伊預計在極短時間內重開霍爾木茲海峽。國際油價齊跌。紐約期油原油今早曾跌0.55%，報每桶75.35美元；布蘭特原油亦下跌0.36%，報每桶76.53美元。油價回落緩解通脹擔憂，並抑制市場對年內聯儲局升息超過一次的預期，市場風險情緒被點燃。

美股三大指數集體上升

美股三大指數全線造好，道指升907點或1.71%，收報54085點；標指升136點或1.79%，收報7736點，兩者皆創下歷史新高；納指升671點或2.59%，收報26584點。

重磅科技股大多上漲，英偉達升2.56%；蘋果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微軟升1.06%；Meta微跌0.39%；亞馬遜逆市跌2.32%。

存儲板塊升勢強勁，閃迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升預期 惟盤後急挫

焦點股方面，SpaceX收市後公佈首份業績，收入增長92%，遠勝市場預期，另外，AI業務虧損縮小幅度超出預期，惟AI相關資本支出超出預期。公司股價盤後跌7.47%，收報115.97美元。

港股方面，恒指高開38點，報25890點。科網股走勢個別發展，其中阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）雙雙發布全新人工智能（AI）模型，帶動兩隻重磅股開市齊造好。

阿里巴巴開市升2.07%，該公司旗下千問圖像生成模型Qwen-Image-3.0正式上線，向所有用戶全部開放。在國際評測平台Arena.ai的最新榜單中，Qwen-Image-3.0位列國內第一。

騰訊亦升1.19%，該公司旗下混元8月4日正式發佈新一代語音識別模型Hy ASR 3.0 preview。目前該模型已上線並對外提供API服務，可應用於多場景，包括智能客服、內容理解、語音搜索等。

其他科網股，小米（1810）升0.14%；京東（9618）跌0.39%；美團（3690）跌1.13%。

智譜（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上國投證券國際看好其商業化爆發潛力，開市升3.96%。

北水動向方面，周二淨賣出港股25.71億港元。阿里巴巴（9988）、華虹宏力（1347）、中芯國際（981）分別獲淨買入15.49億港元、11.83億港元、10.62億港元；美團（3690）、騰訊（700）分別遭淨賣出12.27億港元、7.23億港元。

