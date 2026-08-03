港股暫於高位整固 留意重磅股業績｜古天后

8月3日，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。美股上周五反彈。道指一度跌211點後曾倒升415點，收市反彈276點或0.53%，報52485；標指反彈52點或0.7%，報收7489；納指反彈251點或1%，報收25373。對沖基金Citadel從出現問題嘅同業大手接貨，紓緩市場對AI股份被拋售的擔憂，費城半導體指數一度彈5.16%，但收市打回原形無乜升勢；美光倒跌5.9%，SK海力士回落3.5%，Nvidia則升2.9%。蘋果公司業績後股價曾跌一成，收市仍挫7.4%，但亞馬遜急漲逾15%，支持美股周五反彈。

美國10年期債息曾漲8.6基點報4.749厘，2年期債息漲5.77基點至4.3036厘。美滙指數一度揚0.96%報100.82，喺日本央行干預滙市揣測及央行暗示9月可能加息下，日圓一度從低位160.88兌每美元，抽升1.1%。

港股於7月最後一個星期持續上升，恒指連升五個交易日，上周上以24938點起步，至周四最高見25971接近兩個月高位後升勢回順，至周五報收25884，按周再升921點或3.68%。恒指於7月錄得3003點升幅，係自去年2月以嚟最大單月升幅，繼五窮六絕後，成功七翻身。

恒指技術走勢明顯走強，50日線（24590）暫成短線支持，而5、10、20、50日更順勢由上而下排列，10日及20日線升穿50日線，出現黃金交叉利好訊息。雖然技術走勢上，港股仍處於由6月底延伸至今嘅上升通道上，但上周升勢則伴隨市寬背馳，呢個係短線港股於升勢中略作回調遇阻力抖抖氣，抑或已接近頂部見頂回落，仍有待觀察。

恒指24800水平不容再失

踏入8月業績期，重磅股陸續派成績表，本周二率先迎來滙控（005）業績，而本周美國嘅就業數據及PMI數據，將成為聯儲局9月議息參考。現價恒指上下1000點內牛熊證街貨比例為2:8，牛熊證街貨仍失衡，短期成為恒指再挾上誘因。

不過，港股升至25000水平後，未見有大量資金湧入，資金仍然只係板塊輪動，市寬持續出現背馳，資金於現水平顯得審慎，高追有一定風險。留意恒指短線於26150及26350仍有一定阻力，26500水平阻力更大。至於下方首個支持為25750-25800，約5日線水平，下一支持為25450約10日線水平，重要支持為25150約100日線水平；如要保持升勢，短線調整要守20日線，即24800水平不容再失。

古天后