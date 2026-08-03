8月首周滙控SpaceX接力放榜 市場靜觀周五美國非農數據｜一周前瞻

8月開局揭幕，首周上演「財報嘉年華」，港股有「大笨象」滙控（005）率領一眾藍籌股登場；美國則有被譽為「世紀IPO」SpaceX，以及半導體巨擘派成績表。同時，中美會披露一系列經濟數據，當中的焦點為美國本周五公布的非農就業報告，將為下月美國議息步伐帶來啟示。

中美經濟數據齊出爐

美國聯儲局7月份議息繼續按兵不動，市場靜觀本月即將公布的經濟數據，而本周五美國會釋出非農業就業數據，有望為息口迷局指條明路。市場預計，美國7月非農業新增職位中位數為8.5萬個。美國6月非農業新增職位5.7萬個，遠低於預期的11萬個。此外，美國7月製造業採購經理人指數（PMI）今日揭盅。

至於中國周五公布進出口數據，周日公布7月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。市場估計，中國７月CPI按年增加0.8%，PPI則升3.8%，兩者均較6月按年增幅分別為1%和4.1%有所放緩。

傳日本官員會出面「解畫」美日聯合干預外匯市場



美元兌日圓上周初徘徊於163水平，但上周四突然急跌至157水平。路透引述日本政府官員指，日本財務大臣片山皋月將於今日宣布，日本和美國已在外匯市場採取的聯合行動，為2011年以來首次，以遏制日圓跌至40年來低點，而有關行動仍在進行中。美國財政部上周五已通知多間銀行，可能在當日干預日圓，交易員應為今後行動做好準備。美元兌日圓在本港時間上周六凌晨4時由159水平，急跌至157.4收市，跌1.3%。

中美重磅股排隊放榜



美股大數據分析公司Palantir（PLTR）周一率先上陣，公布業績表現。周二，港股滙控接力，美股則由半導體巨頭美國超微公司（AMD）攜同馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）派成績表。而SpaceX自6月上市以來，將於8月6日迎來首個禁售期解禁，多達9.115億股解禁，佔流通股總數約7%。周三，港股國泰航空（293）披露業績，美股則轉向關注閃迪（SNDK）、西部數據（WDC）等存儲板塊的業績，預計將會影響AI炒風。

另外，北美最大AI產業峰會《 Ai4 2026》及未來記憶體與儲存大會（Future of Memory and Storage）《 FMS 2026》均將8月4日至6日進行，屆時將會雲集AI和存儲巨頭。