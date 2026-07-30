建滔系齊發盈喜 建板料半年純利急增逾2倍 覆銅面板需求旺盛

建滔積層板（1888）發盈喜，預期截至6月底止上半年純利將超過28億元，較去年同期大幅增長超過200%。

集團表示，盈利大幅上升主要由於市場對覆銅面板及其上游物料，包括電子玻璃纖維紗、電子玻璃纖維布及銅箔持續供不應求，相關產品單價普遍明顯上升，同時覆銅面板銷量亦較去年同期錄得增長，目前市場供不應求情況更趨嚴重。建滔積層板董事會相信，純利增長同時源於集團強大且完善的垂直整合經營模式。

建滔集團純利升4% 受覆銅面板業務帶動

母企建滔集團（148）同日發盈喜，預期上半年純利超過27億元，按年上升約4%。集團表示，盈利增長主要受覆銅面板業務帶動，分部利潤按年大幅增長超過200%，惟集團投資業務分部於期內錄得虧損約5億元，部分抵銷了覆銅面板業務的利潤增幅。