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市場觀望聯儲局議息 油價飆升拖累美股 道指早段跌超過1%

股市
更新時間：22:20 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:20 2026-07-29 HKT

市場正靜待美國聯儲局議息結果及會後聲明，期望從中尋找未來利率變化的線索。不過，由於美國與伊朗互相重啟攻擊行動，國際油價急升超過5%，美股三大指數全線低開低走。截至晚上10時，道瓊斯工業平均指數下跌1.3%，報52,045點；納斯達克指數下跌0.6%，報24,734點；標準普爾500指數下跌0.5%，報7,393點。

美伊衝突升溫 油價應聲大升

美國與沙特阿拉伯軍方聯手攻擊伊拉克境內親伊朗武裝分子的據點，而伊朗則在霍爾木茲海峽襲擊三艘油輪，令中東局勢急速惡化。受此影響，油價大幅攀升，紐約期油（WTI）最新報每桶84.37美元，升幅達6.5%；倫敦布倫特原油亦報86.91美元，上升5.9%。

分析：加息與鴿派訊號成焦點

數碼資產金融機構Arca的分析師Paul Stanley表示，預期聯儲局這次不會加息，但相信會後聲明將延續一貫清晰而明確的立場，表明不會容忍高通脹持續。

摩根大通則發表報告指出，若聯儲局維持利率不變並釋出鴿派訊號，將對美股最為有利，有機會推動標普500指數上升0.5%至1%。不過，亦有分析師警告，若聯儲局意外加息，並暗示展開新一輪緊縮政策，將對股市造成嚴重衝擊。

Meta及微軟業績出爐前 股價走弱

另外，Meta與微軟將於收市後公布最新業績。Meta股價早段下跌0.5%，報590.21美元；微軟則先升後跌，最新報392.656美元，微跌0.1%。

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