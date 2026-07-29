香港電訊中期EBITDA升3% 派息增至34.8仙 獨家轉播世盃帶動交叉銷售

香港電訊（6823）2026年上半年EBITDA按年增長3%至65.86億元，主要受惠於應用人工智能（AI）提升營運效率與生產力；純利升4%至21.53億元。該集團宣布派發中期息34.8仙，按年增加3%。

期內總收益按年增加8%至186.85億元。香港電訊指出，企業業務收益按年增長8%，上半年新獲項目訂單總值超過22億元，主要受惠於為銀行、零售及政府部門等部署AI安全營運中心及專屬AI應用方案。

2500M寬頻帶動ARPU增70元

香港電訊董事總經理許漢卿表示，上半年持續推動客戶升級至2500M光纖寬頻，帶動每戶平均收入（ARPU）提升約70元，該客戶群已佔光纖入屋基礎近12%。她又指，截至6月底，5G流動通訊客戶按年增16%至220萬戶。

英超轉播權延至2031年

她稱，受惠於獨家轉播世界盃2026，成功帶動增額及交叉銷售，吸引新客戶帶動收費電視、流動通訊及寬頻業務。NowTV亦已成功將英超獨家轉播權延長至2031年。