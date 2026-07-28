半導體股急挫 韓股觸發熔斷 SK海力士暴瀉三成 市場憂中國AI技術進步

受AI龍頭「股王」英偉達Nvidia（NVDA）擬為OpenAI提供高達2,500億美元的融資保底擔保，以及市傳中國將量產DUV光刻機消息影響，市場投資情緒嚴重受壓，拖累亞洲股市今日（28日）早盤全面走低，引發半導體股新一輪拋售潮。韓國股市跌勢最為猛烈，KOSPI指數一度重挫逾8%，更觸發熔斷機制暫停交易。日本日經225指數一度下跌4%，跌至自5月22日以來的最低水準；東證指數一度下跌2.7%。

韓國KOSPI指數一度重挫逾8%，更觸發熔斷機制暫停交易。

個股方面，Tokyo Electron、鎧俠（Kioxia）、三星電子及SK海力士等半導體設備及晶片股成為重災區，跌幅均超過9%。當中，SK海力士曾暴跌30%，創下歷來最大跌幅；鎧俠亦一度跌18%，創去年11月以來最傷。隔晚SK海力士的美國存託憑證（ADR）同樣受壓，一度急挫10%至最低139.01美元，跌穿7月9日每份149美元的上市價，收市報143.02美元，仍較發行價低4%。

SK海力士曾暴跌30%，創下歷來最大跌幅。

韓國上周公布，將暫停新的單一股票槓桿交易所交易產品上市，同時將於7月31日把槓桿ETF的最低存款額，從1000萬韓圜提高至3000萬韓圜。韓國金融服務委員會主席Lee Eog-weon表示，如果最新限制措施未能達到預期效果，韓國將準備採取更多措施來抑制投資者對槓桿ETF的需求，包括對個人投資者設定投資限額。

三重憂慮引發拋售潮

《路透》引述分析師指出，此次拋售潮反映了市場對「AI基建融資風險」、「中國技術進步」及「中企競爭加劇」等多重擔憂的綜合影響；另外，《華爾街日報》報道指出，英偉達可能為OpenAI的一個數據中心項目提供約2,500億美元的資金支持，消息隨即惹來市場質疑，憂慮這家AI晶片龍頭是否變相「貼錢」資助自己的客戶，拖累英偉達股價急挫近5%。

相關文章：Nvidia據報為OpenAI提供2500億美元擔保 助建巨型數據中心

中國減少對西方半導體依賴

此外，隨著月之暗面Kimi K3等低成本中國開源AI模型日益普及，亦進一步打擊了投資氣氛。市場開始觀望，未來的 AI 運算需求會否不如預期般龐大；若運算強度降溫，意味著業界對先進 AI 晶片及高頻寬記憶體（HBM）的需求亦會隨之縮減。

與此同時，內地記憶晶片龍頭企業長鑫科技（688825）昨日（27日）登陸A股科創板，開市報49.5元（人民幣，下同），較招股價8.66元升逾471%，加劇了人們對全球存儲行業競爭加劇的擔憂。

相關文章：長鑫科技登陸科創板升465% 市值3.28萬億創A股新高 野村癲嗌116元 碧桂園錯失紅利

值得注意的是，在長鑫科技上市前夕，有傳蘋果公司一直積極向美國政府遊說，爭取放寬限制，允許在部分蘋果產品中使用中國製晶片，消息令原本已忌憚中國科技實力崛起的投資者不安及避險情緒進一步升溫。

相關文章：SK海力士槓桿ETF超波動 散戶隨時輸身家 證監提醒長揸或與正股偏離

相關文章：韓股爆「連環斬倉潮」 逾30萬散戶本金歸零 六成屬年輕人 有苦主輸退休金徹夜難眠

相關文章：SK海力士曾瀕臨倒閉邊緣 2000年代初研HBM記憶體 AI時代迎收成期 市佔率全球逾半

相關文章：韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展

相關文章：年輕人炒股輸五成堅拒止蝕 心理學家揭死因 「不只金錢損失 是自尊受創」