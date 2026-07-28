恒指升103點避外圍跌市 科網股靠穩 老鋪黃金狂瀉24% 專家料反彈空間不多｜港股收市

「中國AI崛起論」威脅海外競爭對手，震散日韓台股市，其中韓股再度觸發熔斷，大跌10.8%。港股在AI競賽漩渦中相對靠穩，恒指收報25310點，升103點，大市成交2506億元；北水淨流出約25億元，連續四日流走。

韓股瀉11% 中日台股同受壓

韓國綜合指數觸發今年第八次熔斷機制，投資者全日恐慌性拋售，收市狂插10.8%，報6023點。重磅股SK海力士大跌14.7%收報155.5萬韓元；三星電子插13.4%報22萬韓元。本港的兩倍南方海力士ETF（7709）更暴瀉30.2%收報38.02元。

日經平均指數亦跌4%，收報62364點；台灣加權指數挫4.7%，報41603點，兩市場均見逾兩個月低位。至於中國A股亦受波及，半導體板塊捱沽，上證綜合指數跌1.2%，報3813點；深成指跌4.5%，報13509點；創業板指數更大跌7.4%，報3327點。「A股王」長鑫科技上市次日回吐4.1%。

港股方面，恒指高開64點，全日走勢反覆靠穩，最高升過233點，亦曾轉跌138點，但10天線有支持，最終收報25310點，升103點。國指收報8436點，升70點。科指收報4730點，升28點或0.6%。

網易京東升逾4%

傳統科網股繼續造好，網易（9999）升4.5%收報199.6元，為表現最好藍籌股；騰訊（700）亦升0.9%報447.2元，內地最新批出197個遊戲版號，為5年來最大單次審批。京東（9618）漲4.1%報124.1元。至於小米（1810）升2%報29.26元；美團（3690）升1.1%報90.3元；阿里巴巴（9988）升0.9%報112元。

智譜挫19%

港股半導體板塊同樣無運行，中芯跌2.2%報69.1元；華虹宏力跌6.9%報138.3元。存儲股兆易創新（3986）大瀉17.4%報451.2元；瀾起科技（6809）挫13.8%報277.6元。PCB概念股建滔積層板（1888）挫16%報33.74元；勝宏科技（2476）插15%報193.6元。大模型股智譜（2513）跌18.7%報1042元；MiniMax（100）跌14.1%報197.2元。

老鋪黃金（6181）急挫23.8%收報302.2元，見一年半新低，亦是表現最差恒指成分股。該公司「盈喜變盈警」，雖預料上半年經調整淨利潤增長83%至85%，但反映第二季盈利大減，並遠遜市場預期，遭大行狠削目標價。

陳偉聰料25500關開始遇阻 資金輪動或短暫

東亞證券高級投資策略師陳偉聰指出，近期港股受資金輪動帶動，從亞太區AI基建及半導體的市場流向香港，令估值較便宜的互聯網平台及消費股錄較大升幅。但他預計，恒指短期升至25500至25800點將面臨較大阻力區，因有關反彈勢頭並非由基本面主導，加上業績期將至，不少企業盈利或面臨壓力，難提供強勁催化劑，料大市觸及阻力區後將現回調。

陳偉聰又認為，內地自研DUV光刻機的消息，對市場短期情緒影響大於實際，因產能及技術仍有變數，短時間內難以大幅取代美國或其他地區的晶圓代工生產。他又指出，長鑫首日升幅較為誇張，但預期記憶體價格走勢開始出現分化，有大行預測加幅可能於今年底或明年見頂，相關股份短期壓力或較大。

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受AI龍頭「股王」英偉達Nvidia（NVDA）擬為OpenAI提供高達2,500億美元的融資保底擔保，以及市傳中國將量產DUV光刻機消息拖累，引發半導體股新一輪拋售潮，日韓股市周二亦急挫。日經平均指數跌逾4%，韓國KOSPI指數跌逾10%，兩度觸發熔斷機制。當中，SK海力士曾暴跌30%，創下歷來最大跌幅。

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港股方面，恒指開市升56點，升幅一度擴大至233點，惟其後未有買盤承接，大市之後倒跌，中午跌28點，報25178點，半日成交金額1,405億元；國指升19點或0.24%，報8385點。科指升0.2%，報4709點。北水南下合計淨流入8.52億元，終止連續3日流出。

隨競爭對手月之暗面開放Kimi K3模型供公眾下載，公司創辦人楊植麟早前表示，希望透過專注於開放性，以及比美國競爭對手專有系統更高的可用性來贏得用戶。受消息影響，在港上市的AI股下跌，智譜（2513）曾挫逾20%，中午報1070元，跌16.47%。MiniMax（0100）曾跌最多12.46%，中午報204元，跌11.15%。

另外，老鋪黃金（6181）發布上半年業績預告，惟表現遜於市場預期，遭多家大行下調目標價，其中高盛將目標價下調14%。老鋪黃金股價曾挫17.8%，低見325.8元。中午報306元，跌22.81%。

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0930：美伊暫停互相攻擊，中東局勢降溫利好市場氣氛，但晶片股遭到拋售限制大市升幅。

道指周一曾升660點後升幅收窄，收報52210點，升262點或0.51%；標指微升1點或0.02%，報7413點；半導體股受壓，納指由升轉跌，收市跌43點或0.18%，報24932點。反映中國概念股表現的金龍指數升2.5%，報6257點。

據外媒The Information報道，中國上海國資委背景的企業開始生產浸沒式深紫外DUV光刻機，並向多間中國晶片製造商交付。消息拖累美股晶片相關股急挫，艾司摩爾（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英偉達跌近5%，美光科技跌2.2%。閃迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收報143.02美元見美國上市以來新低。

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阿里小米齊升1.8%

港股方面，恒指今早高開64點，報25271點。重磅科網股普遍升，騰訊（700）升1%；美團（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京東（9618）升2%。

石藥集團（1093）發盈喜，預料截至6月底止中期純利約59億至62億元人民幣，按年增長1.32倍至1.43倍，股價開市升3.1%。

老鋪黃金（6181）開市大跌12.9%，該公司亦盈喜，預期截至6月底止六個月的經調整淨利潤約43.1億至43.6億元人民幣，按年增長約83%至85%。