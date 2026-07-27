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美伊暫停互攻 道指升逾500點 微軟及Google母企升近3%

股市
更新時間：21:59 2026-07-27 HKT
發佈時間：21:43 2026-07-27 HKT

美伊暫停互相攻擊，油價下滑逾5%，提振美股。

道指報52473點，升526點；標指報7480點，升69點；納指報25155點，升180點或0.7%。港股夜期報25268點，高水61點。紐約期油報每桶84.47美元，跌5.4%。

將於本周公布業績的明星科技股造好，微軟（MSFT）升近3%；Meta（META）升2%；亞馬遜（AMZN）升1%；蘋果（AAPL）升0.6%。至於Google母企Alphabet（GOOG）亦升近3%。

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