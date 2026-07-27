4隻港股「抽水」 博雷頓折讓逾8%配股 邁越科技集資近1億

7月港股回勇，上周恒指累升400點，連升4周，但多間公司均趁股市回暖「抽水」。其中博雷頓（1333）公布，擬向不少於6名承配人認購最多合共305萬股新H股，每股配售價為10.08元，較上周五收價折讓8.1%，籌約3,070萬元，配售所得款項將用於公司在非洲剛果（金）如瓦西光儲項目，即如瓦西項目一期的投資及開發。

邁越科技（2501）亦配售最多1億股股份，配售價為0.97元，較上周最後一個交易日的收市價1.2元，折讓19.2%。集資9,700萬元將用於研發與公司現有提供綜合IT解決方案服務之主要業務相關的新產品及解決方案、一般營運資金等。

德康農牧發換股債籌7.8億

德康農牧（2419）則擬發行於2027年到期的1億美元零息可轉換債券，債券初始轉換價為每股H股54.08元，較最後收市價每股51.5元有5%溢價，所得款項淨額約7.82億港元。發債所得款項將用於償還若干未償還銀行借款、日常業務過程中採購原料及其他生產投入品、及採購飼料提供資金之用。

通天酒業（389）則以每股配售股0.145元，配售最多6,031.3萬新股份，配售價較上周五收市價折讓約19%，集資約875萬元。