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七月最後一周 美日央行議息 中國PMI數據輪番登場｜一周前瞻

股市
更新時間：06:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-27 HKT

踏入7月最後一周，全球金融市場將迎來一場「重磅關鍵周」，美、日兩大央行將於本周內進行議息，中美多項重要經濟數據將出爐，同時微軟、蘋果、亞馬遜、Meta四大科技巨頭，將攜手SK海力士、三星電子、鎧俠等美日韓存儲芯片巨頭集中放榜，上述數據和事件勢必牽動本周金融市場走勢。

中國PMI周五壓軸 長鑫科技科創板上市

中國市場將率先迎來經濟數據的檢驗。今日（27日），國家統計局將公佈1至6月規模以上工業企業利潤，檢驗上半年工業企業的經營成效。壓軸戲則落在本周五的7月官方製造業和非製造業PMI數據，上月製造業PMI重返擴張區間至50.3%，市場現時普遍預期7月PMI將延續6月溫和復甦態勢。

此外，內地資本市場多項重要事件亦在本周生效，內地記憶體芯片製造商長鑫科技將於今日在內地科創板上市，其上市表現備受關注。中際旭創（3308）亦將於本周四在港交所掛牌上市。

高盛預期政治局會議或釋更強寬鬆訊號

另外中央政治局會議通常將於7月底召開，主要分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。早前高盛報告指出，7月即將召開的中共中央政治局會議可能釋放更強的寬鬆訊號，因為當前經濟狀況，包括經濟增長動能放緩、消費和投資走弱、股市表現不佳等，與2024年年中，即大規模刺激方案出台前的情形類似。

聯儲局利率決議周四登場 市場聚焦9月加息線索

海外市場的重頭戲無疑是美國聯儲局於本周四的利率決議，市場普遍預期本次利率將按兵不動，維持利率於3.5%至3.75%區間，但焦點將集中在會後聲明及主席沃什的會後新聞發佈會，以尋找美國9月是否重啟加息的線索。

日本央行亦將於周五進行利率決策，市場尤其關注日本央行會否釋放進一步收緊政策的訊號，可能引發日圓波動。外圍數據方面，美國6月核心PCE物價指數、美國二季度實際GDP年化季率初值等重要經濟數據將會出爐。

微軟、Meta、蘋果、亞馬遜攜手三星、SK海力士放榜

本周堪稱美股科技巨頭的業績周。微軟與Meta將於周四公佈業績，蘋果與亞馬遜則接力在周五公佈最新業績。在AI投資熱潮與高估值的背景下，市場將從業績中檢視這些科技巨頭的雲端業務增長及AI變現能力。與此同時，存儲芯片巨頭SK海力士、三星電子及日本的鎧俠亦將在本周發佈業績，其財報將揭示全球AI基礎設施投資與AI最新市場需求。

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