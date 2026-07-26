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長鑫科技周一A股上市 或成中國市值最高公司 券商：樂觀看逾4萬億

股市
更新時間：17:22 2026-07-26 HKT
發佈時間：17:22 2026-07-26 HKT

中國記憶體晶片製造商長鑫科技將於周一（27日）在內地科創板上市，市值約5,800億元（人民幣，下同），若首日漲幅逾376%，其市值將有望超越工商銀行（601398）的2.76萬億元，成為中國市值最高的上市公司。有券商則估計，長鑫科技中性預期上市後市值可穩定於2萬億至3萬億元，樂觀情境甚至能看到4萬億元。

據彭博報道，長鑫科技是次IPO以每股8.66元發行66.88億股，在超額配售選擇權行使前，預計集資約579億元；超額配售選擇權全額行使後，則預計募資約666億元，規模為中國境內史上第二大，僅次於農業銀行2010年約100億美元的上市規模。

首5個交易日不受升跌幅限制

根據規定，新上市股票在首5個交易日內不受每日升跌幅限制，為開市後的大幅波動留有空間。

報道提到，是次IPO的零售部分超購212倍，個人投資者提交了940萬份認購訂單，認購價值7.07萬億元，亦即約為SpaceX創紀錄的IPO零售認購訂單10倍。原因之一是監管機構對公司發行新股的估值仍然保持謹慎，要求定價時必須與中國乃至全球同業公司進行比較，同時監管機構歷來不鼓勵定價過高的IPO，以保護個人投資者免受損失。

長鑫科技是次IPO發行價對應的市淨率為2.4倍，據彭博產業研究數據顯示，這比全球DRAM同行SK海力士、美光科技和南亞科技的平均水平折讓56%。若與中芯國際和華虹宏力的平均市淨率相比，折讓幅度更是高達77%。

料改寫A股半導體估值邏輯

另一方面，據內媒引述華西證券報告指出，長鑫科技上市將徹底改寫A股半導體板塊估值邏輯，填補A股DRAM製造標的空白，結束存儲板塊「只有設計、無製造龍頭」的估值失衡，中性預期上市後市值可穩定於2萬億元至3萬億元，樂觀情境甚至能看到4萬億元。

此外，國投證券報告亦設定了保守、中性、樂觀及超樂觀四種估值情景，對應長鑫科技估值為1萬億元、1.5萬億元、2.3萬億元和4.25萬億元，對應上市後首日升幅落在70%至600%區間；若對比8.66元的發行價，即中一簽的盈利空間大約在3,000元至2.6萬元之間。

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