提升上市機制競爭力諮詢總結出爐 聯交所：所有建議獲廣泛支持

港交所（388）旗下聯交所就提升香港上市機制競爭力的建議發布諮詢總結，修訂後的《上市規則》隨即生效。

港交所表示，此次諮詢，聯交所一共收到來自市場各界的73份回應意見。聯交所之前在諮詢文件中提出的所有建議均獲得廣泛支持，不少建議更獲得近全數支持。聯交所將採納全部建議，部分建議稍有修改。

伍潔鏇：冀拓寬上市渠道吸引更多優質公司

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，此次改革是提升香港上市機制靈活性和多樣性的重要一步，確保上市機制與時俱進，能夠應對日益激烈的國際競爭。在維持高水準的企業管治和投資者保障的前提下，希望通過拓寬公司上市渠道，吸引更多類型的優質公司來香港上市，為投資者創造更多機遇，從而鞏固香港作為全球首選上市地的地位。

聯交所又指，將繼續檢討上市機制，未來將會就其他改革範疇發布諮詢文件，適時展開諮詢。

獲採納的建議：