老虎指AI股非泡沫爆破 僅投資回報時間錯配 下半年關注基建板塊

老虎國際全球合夥人徐楊表示，人工智能（AI）已成為影響全球資本開支、生產力、能源需求及全球產業鏈重構等的系統性變數，而非單一行業主題。徐楊指，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及Meta等四大科企資本開支正快速擴張，雖然短期內出現持續負現金流，引發市場對「投資泡沫」的質疑，但本質上是科技革命中「投資與收入的時間錯配」，不代表泡沫爆破。

徐楊指出，2026年上半年全球市場呈現極端「K型分化」走勢。美國國債利率持續走高，但美股同步創新高，代表傳統經濟的小盤股半年內升幅達20%，過往強勢的「科技七巨頭」反而出現回調。中港股市方面，上半年超過一半個股年初至今收益為負，恒生科技指數與恒生指數亦面臨回調壓力。

基建板塊成下半年焦點

徐楊提出「AI五層蛋糕」分析模型，包括晶片與硬件層（當前核心）、模型層（巨頭必爭之地）、基礎設施層（未來運轉支撐）、能源與電力層（未來瓶頸）及應用與變現層。他指，下半年核心關注方向之一是AI產業鏈利潤將由上游算力逐步向基礎設施，如能源、電力及數據中心的方向擴散。雖然交易擁擠可能加劇資產的短期波動，但AI長期向上邏輯未變，歷次短期回調皆是逢低佈局機會。

港股估值具吸引力

投資部署方面，徐楊建議聚焦「通用人工智能（AGI）工業革命」、「去全球化秩序重構」及「長期債務週期頂部」三大主線。美國市場應繼續聚焦算力、存儲、數據中心及AI應用等顛覆性科技股。至於大中華市場可關注國產化進程加速的高質量科技股、低估值週期股與公用事業股，以及具全球競爭力的高端製造出海企業。港股目前估值具顯著吸引力，有望提供良好的防禦性與彈性。徐楊強調，投資者應選擇合適投資工具（如期權）進行動態倉位管理，在維持長線核心配置的同時兼顧風險管理，以把握本輪科技革命的長遠增長紅利。