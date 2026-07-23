Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老虎指AI股非泡沫爆破 僅投資回報時間錯配 下半年關注基建板塊

股市
更新時間：20:10 2026-07-23 HKT
發佈時間：20:10 2026-07-23 HKT

老虎國際全球合夥人徐楊表示，人工智能（AI）已成為影響全球資本開支、生產力、能源需求及全球產業鏈重構等的系統性變數，而非單一行業主題。徐楊指，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及Meta等四大科企資本開支正快速擴張，雖然短期內出現持續負現金流，引發市場對「投資泡沫」的質疑，但本質上是科技革命中「投資與收入的時間錯配」，不代表泡沫爆破。

徐楊指出，2026年上半年全球市場呈現極端「K型分化」走勢。美國國債利率持續走高，但美股同步創新高，代表傳統經濟的小盤股半年內升幅達20%，過往強勢的「科技七巨頭」反而出現回調。中港股市方面，上半年超過一半個股年初至今收益為負，恒生科技指數與恒生指數亦面臨回調壓力。

基建板塊成下半年焦點

徐楊提出「AI五層蛋糕」分析模型，包括晶片與硬件層（當前核心）、模型層（巨頭必爭之地）、基礎設施層（未來運轉支撐）、能源與電力層（未來瓶頸）及應用與變現層。他指，下半年核心關注方向之一是AI產業鏈利潤將由上游算力逐步向基礎設施，如能源、電力及數據中心的方向擴散。雖然交易擁擠可能加劇資產的短期波動，但AI長期向上邏輯未變，歷次短期回調皆是逢低佈局機會。

港股估值具吸引力

投資部署方面，徐楊建議聚焦「通用人工智能（AGI）工業革命」、「去全球化秩序重構」及「長期債務週期頂部」三大主線。美國市場應繼續聚焦算力、存儲、數據中心及AI應用等顛覆性科技股。至於大中華市場可關注國產化進程加速的高質量科技股、低估值週期股與公用事業股，以及具全球競爭力的高端製造出海企業。港股目前估值具顯著吸引力，有望提供良好的防禦性與彈性。徐楊強調，投資者應選擇合適投資工具（如期權）進行動態倉位管理，在維持長線核心配置的同時兼顧風險管理，以把握本輪科技革命的長遠增長紅利。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
8小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
4小時前
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
00:59
熱帶氣旋「紅霞」︱天文台：明日考慮發一號戒備信號 視乎風力周六評估改發更高信號
社會
12小時前
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
影視圈
4小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
4小時前
謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 疑似姜中平家屬悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動
謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 疑似姜中平家屬悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動
影視圈
2小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
01:48
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
8小時前
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:08
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
8小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
6小時前
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
影視圈
7小時前