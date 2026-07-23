維布絡收購菲律賓個人護理公司S Brands 擬護髮品牌引進本港及大灣區

維布絡消費者護理國際（Wipro Consumer Care International）宣布，收購菲律賓個人護理企業S Brands Consumer Care（S Brands）100%股權，此為維布絡在菲律賓的第二項戰略收購，亦是該集團全球第16項併購行動，旨在進一步鞏固其在東南亞及亞太區快速消費品（FMCG）市場的領導地位。

看好品牌進軍國際潛力

現時S Brands旗下擁有多個於菲律賓具市場領導地位的品牌，包括當地銷量第一的護髮品牌KERATINplus、衛生護理品牌AlcoPlus，以及止汗品牌DeoPlus等。維布絡消費者護理國際業務東亞區域總裁兼首席營運官Nagender Arya表示，菲律賓為東南亞第四大個人護理市場，消費群體年輕且不斷增長，該集團今次收購除了深耕當地高增長的護髮領域，亦看好KERATINplus等品牌進軍國際市場的潛力。

香港對護髮產品需求強勁

Nagender Arya表示大中華區為維布絡的重點布局板塊，其中國內地及香港對護髮產品的需求持續強勁，該集團計劃在未來6個月至一年內，由本地團隊就S Brands的產品進行市場測試及可行性評估，期望能循序漸進地將相關護髮品牌引進香港及大灣區市場，特別透過電子商貿渠道測試年輕消費者反應。

暫無意上市

另外，維布絡管理層表示，現階段無意安排消費品業務在香港或其他市場上市，現有策略仍以內生增長及併購並行為主。