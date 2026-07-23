Google母企上調資本開支預測 季度自由現金流首轉負 盤後股價跌逾4% 

Google母公司Alphabet公布第二季業績，收入及盈利均錄得強勁增長，總收入達1,197.96億美元，按年增長24%；營業利潤按年增加30%至407.7億美元；同時受Anthropic及SpaceX等股權證券未實現升值帶動，推動普通股股東應佔淨利潤按年大增298%至1,121.07億美元，每股盈利增長294%至9.11美元。不過，公司再次上調2026年資本開支預測，並因大舉投資AI基建導致季度自由現金流轉負，消息拖累Alphabet（GOOGL）股價盤後跌3.3%至330.76美元。

雲業務成最強增長引擎

期內，Google Cloud成為Alphabet最強勁的增長引擎，收入達247.68億美元，按年急升82%，高於市場預期的224.6億美元。營業利潤亦由去年同期28.26億美元，大增至88.14億美元。Google Cloud積壓訂單更按季增加逾500億美元至5,140億美元。公司預計，當中略高於一半將於未來24個月確認為收入。

公司行政總裁Sundar Pichai表示，雲業務受惠於企業對AI基礎設施及AI解決方案的強勁需求，相關增長涵蓋晶片、模型、數據、安全及智能體平台等全棧AI服務。

Pichai表示，公司不但持續取得新客戶，現有企業客戶亦不斷擴大使用規模。近90%的《財富》100強企業已在使用Gemini Enterprise；過去12個月，近500家雲端客戶分別處理逾1萬億個Token，另有超過2,000家企業客戶分別使用逾1,000億個Token。

上調資本開支至最高2050億美元

儘管雲業務表現勝預期，市場焦點卻轉向Alphabet不斷膨脹的AI開支。公司將2026年全年資本開支預測，由原來的1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元，高於分析師平均預期約1,860億美元，亦是年內第二次調高指引。

Alphabet第二季資本開支達449.24億美元，遠高於去年同期的224.46億美元。當中約60%用於伺服器，其餘約40%投放於數據中心及網絡設備，大部分均與AI基礎設施擴張有關。

公司財務總監Anat Ashkenazi表示，儘管過去3年大幅增加算力，市場需求增長仍快於供應，公司目前仍處於算力受限的環境。今次上調資本開支，主要為加快交付運算容量，以滿足不斷增長的需求。

次季自由現金流負近59億美元

由於資本開支急增，Alphabet第二季自由現金流跌至負58.55億美元，是公司上市以來首次錄得季度自由現金流為負。Ashkenazi警告，AI技術基建投資將繼續對自由現金流構成壓力。

由於內部算力建設未能完全追上需求，Alphabet計劃於第三季擴大使用第三方運算資源，作為自建基礎設施投入服務前的「過橋策略」。Ashkenazi表示，相關安排可讓公司短期內承接更多大型雲端客戶及多年期合約，但第三方算力成本較高，將對短期利潤率帶來溫和壓力。

Pichai則指出，對於部分大型客戶，公司願意承受數月較高服務成本，以換取多年期合約；待更多自有算力投入服務後，利潤率及回報將變得吸引。

AI功能帶動查詢 搜尋收入增17%

此外，Google Search及其他業務收入按年增長17%至632.71億美元；YouTube廣告收入增長13%至110.55億美元；訂閱、平台及設備收入則增長15%至129.11億美元。Google Services整體收入達945.4億美元，按年增加15%。

Pichai表示，AI Overviews及AI Mode正形成一體化搜索體驗，並為整體搜尋查詢量帶來額外增長。AI Mode月活躍用戶已突破10億，Gemini App月活躍用戶則達9.5億。

集中更多算力訓練Gemini 4

在模型競爭方面，Pichai表示，Alphabet正集中更多算力訓練下一代旗艦模型Gemini 4，並形容這是公司至今最具雄心的預訓練計劃。

Google近期亦推出Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flashlight及Gemini 3.5 Flash Cyber等模型。Pichai表示，Flash系列在性能、成本、可靠性及速度之間取得平衡，是目前需求最旺盛的主力模型。

他承認，公司在編程及智能體編程能力方面仍有提升空間，但對維持前沿競爭力有信心，未來亦會加快模型推出速度，接近每月發布新模型將成為產品路線圖的一部分。