恒指升318點 美團揚4% 中鋁升逾6%藍籌最佳 專家料兩萬五續爭持｜港股收市

港股在連跌兩日後反彈，雖然恒指早段曾轉跌15點，但其後重上兩萬五關口，終收報25210點，升318點，大市成交額顯著回落至2334億元。A股三大數指分別升0.3%至0.4%。分析指，Google母企Alphabet加大開支成本，反映AI基礎建設有需求，利好AI硬件和上游企業，帶動亞太區股市向好。

恒指高開74點，初段轉跌16點後有買盤湧入，午後高見25267，升375點，終收報25210點，升318點。國指收報8352點，升101點。科指收報4698點，升30點或0.7%。

騰訊升1% 花旗叫買

騰訊（700）周三急挫後輕微反彈，收報445.2元，升1%。花旗將騰訊急跌定性為市場過度反應，視之為增強型買入機會，且解釋指數據商Sensor Tower數據反映iOS遊戲收入的季節性正常回落，不等於反映騰訊最終的遊戲收入，因為安卓用戶的消費行為可能存在顯住差異。該行預計其第二季度遊戲收入勝市場預期，維持「買入」評級，目標價758元。

「AMXJ」亦齊走高，美團（3690）報87.3元，升4.4%，為表現最好的國指和科指成份股。小米（1810）報27.14元，升1.7%；阿里巴巴（9988）收報114.9元，升1.1%。路透報道，京東（9618）收到歐盟監管機構表達其收購德國消費電子產品零售商Ceconomy的相關擔憂，但京東股價仍報119.6元，照升0.8%。

三涌油上升

地緣政治局勢不穩下，布蘭特期油升穿每桶95美元，帶動「三桶油」輕微向上。中石化（386）報4.33元 ，升1.6%；中石油（857）報10.11元，升0.6%；中海油（883）報24.22元，升0.5%。

藍籌股方面，中國鋁業（2600）收報8.63元，升6.3%，為表現最好的藍籌股。農夫山泉（9633）報40.44元，跌5.7%，為表現最差的恒指和國指成份股。

伍禮賢：提防AI熱潮再起 抽走傳統資金

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，恒指接近高位且成交下跌，或預示未來上升力度減少，故估計恒指短期於25000點水平爭持，下方於24600、24700點有支持。他提醒，短期要留意美股科網業績，如果AI熱潮再衝高，或會分流傳統股的資金。

他解釋，Google母企加大開支成本，反映AI基礎建設有需求，利好AI硬件和上游企業，帶動亞太區股市向好；同時港股有兩個額外利好因素，包括臨近月底內地將召開政治局會議，市場憧憬政策出台，以及中國商務部指中美正探討300億美元規模對等降稅框架安排。

---

恒指今早高開73點後，走勢持續向上，最多升363點，高見25255點，截至中午報25227點，重上兩萬五關口，升334點或1.34%，半日成交1,295億元。科指方面，中午報4705點，升37點或0.79%。

大型科網股普遍上升，美團（3690）升5.02%，報87.85元；騰訊（700）升2%，報449.4元；小米（1810）升1.5%，報27.08元；京東（9618）升0.93%，報119.7元；阿里巴巴（9988）升0.79%，報114.5元。

券商料鋁業高景氣

鋁業股集體走高，中國鋁業（2600）升7.02%至8.69元，成表現最好藍籌，中國宏橋（1378）緊隨其後，升逾6%。國海證券認為，鋁企中期業績預告陸續披露，業績表現亮眼，加上美伊局勢反覆，談判進展並不順利，中東地緣風險溢價抬升，預期長期供給有限，但需求仍有增長點，行業或將高景氣。

另一方面，市場憧憬鋰價踏入季節性回升階段，帶動板塊反彈，贛鋒鋰業（1772）升9.22%，報40.26元；天齊鋰業（9696）升7.02%，報34.44元。

雲知聲盈喜 半日股價飆近9%

個股方面，雲知聲（9678）預期上半年收入介乎5.3億至5.8億元人民幣，按年增長31%至43%，當中大模型智能體業務收入料增長逾兩倍。該股半日升8.58%，報74元。

此外，HASHKEY（3887）半日升6%至1.85元。該公司旗下HashKey MENA（HashKey中東及北非）於上周五（17日）正式獲得杜拜虛擬資產監管局（VARA）的批准，拓展其受監管業務範圍，納入虛擬資產場內衍生品（VA ETD）服務，涵蓋一系列永續合約。

周生生（116）宣佈截至第二季，公司在3個月增長16%，中國內地、香港及澳門同店銷售均錄得正增長。消息刺激股價半日升5.71%，報12.21元。

---

美國總統特朗普在社交媒體發文表示，「只要伊朗在霍爾木茲海峽向船隻開火，無論使用導彈、火箭彈、無人機，還是其他裝置或武器，美國都將轟炸並摧毀伊朗一座橋樑或發電廠」。伊朗一方亦指，如果美國襲擊伊朗基礎設施，「將不會允許哪怕一滴石油」通過霍爾木茲海峽出口。

油價持續高企 加息預期升溫

美伊局勢持續緊張，國際油價持續高企，紐約期油今早曾升1.5%至88.17美元；布蘭特期油亦升近2%至95.91美元，同時令聯儲局加息預期升溫。美股三大指數周三向下，道指收市跌6點或0.01%，報52218點；標指跌10點或0.14%，報7498點；納指跌146點或0.57%，報25690點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.8%至6180點。

亞太區股市方面，日股今早暫升1%至66802點；韓股暫升3.5%至7034點，焦點股SK海力士（韓：000660）及三星電子（韓：005930）分別漲近5%及3.5%。

港股恒指今早高開73點，報24966點。藍籌股之中，聯想（992）開市升3.2%，友邦（1299）亦升近2%，為表現最佳成份股。

百度就主要轉換向聯交所申請

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）股價開市升0.4%；騰訊（700）跌0.1%；美團（3690）升0.2%；小米（1810）跌1%，京東（9618）則跌0.6%。至於百度（9888）宣佈已就主要轉換向聯交所提出申請，股價開市升0.6％。

金沙中國經調整物業EBITDA跌24%

其他個股消息中，金沙中國（1928）公布，根據美國公認會計原則，今年第二季淨收益總額按年跌0.8%至17.8億美元，淨收入則跌50%至1.07億美元；經調整物業EBITDA為4.3億美元，跌24%，主因貴賓轉碼博彩的贏款率異常偏低。該股開市報13.18元，跌0.15%。

地平線擬發4.5億美元零息可換股債

此外，地平線機器人（9660）擬發行2027年到期的4.5億美元零息可換股債券，初步轉換價為每股B類股份5.55元，較上日收市價4.75元溢價近17%；若悉數轉換，債券將可轉換為約6.36億股B類股份，相當於擴大的已發行股本約4.18%及已發行股本的投票權約1.86%。該股開市報4.65元，跌逾2%。

佑駕創新折讓15%配股籌1.25億

佑駕創新（2431） 擬配售約2,013萬股新H股，集資1.25億元，相當於經擴大已發行股份4.6%，每股配售價6.23元，較上日收市價7.33元折讓15%。該股開市報6.99元，跌4.6%。

北水動向方面，昨日淨買入港股75.17億元，盈富基金（2800）、華虹宏力（1347）及智譜（2513）分別獲淨買入61.83億元、12.05億元及3.62億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及建滔積層板（1888）分別遭淨賣出27.65億元、27.59億元及8.2億元。