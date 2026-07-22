國泰預告中期盈利最多升76% 載客量增17% 對暑期旺季前景樂觀

國泰（293）今午公布，預計上半年股東應佔綜合溢利約60至65億元，按年增長約62%至76%，其中包括約14億元來自集團所持中國國際航空股份權益攤薄而產生的視作出售聯屬公司收益。集團解釋，上半年業績受惠於國泰航空及國泰貨運持續穩健的需求、香港快運表現改善，以及聯屬公司帶來較佳的盈利貢獻。消息公佈後，國泰午後曾升4%至13.78元；暫報13.59元，續升2.6%。

6月載客量按年增12%

公告提到，6月載客量按年增12%，可用座位公里數按年增6%；以今年首六個月計，載客量則按年增17%。貨運方面，6月載貨量按年增9%，可用貨物噸公里數按年增1%；以今年首六個月計，載貨量按年增9%。

香港快運方面，6月接載超過56萬人次乘客，按年減少4%，可用座位公里數按年下跌7%。以今年首六個月計，載客量則按年增加10%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管航空燃油價格維持高企，集團於6月繼續保持增長勢頭，國泰航空與香港快運於月內合共載客超過310萬人次，其中國泰貨運載貨量約14.5萬噸，客貨運量均按年增長9%。此外，香港快運每日往返香港與無錫的新航線近日啟航，進一步拓展集團於內地的航線網絡。

劉凱詩又指，集團對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現。同時，由香港出發前往短途目的地的需求亦維持穩健，尤以內地及東北亞深受旅客歡迎。

半導體及醫藥品運輸帶動專業方案

貨運方面，劉凱詩指6月載貨量錄得穩健的按年增長，由內地運往東南亞的貨運需求暢旺，東南亞區內需求亦維持穩定；而運往內地與香港的貨運需求保持堅韌，專業貨運方案亦繼續表現理想，其中半導體及醫藥品運輸分別帶動「國泰—特殊貨物運送」和「國泰—醫藥品運送」的業務增長。至於「國泰優先運送」於香港、東南亞及美洲市場的需求亦旺盛，反映付貨人為補充庫存，對具時效保證的運輸解決方案需求殷切。

展望未來，預期整個網絡的貨運需求將保持穩健，集團會密切關注歐洲對低價值進口商品實施的新關稅政策，對電子商務貨運需求帶來的潛在影響。

