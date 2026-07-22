中際旭創入場費逾5.1萬 較A股折讓逾兩成 引入淡馬錫、高瓴、阿里及騰訊等多名基投

光互連解決方案提供商兼英偉達（Nvidia）供應商之一的中際旭創（3308）由今日（22日）起至下周一（27日）招股，擬發行5,450萬股H股，一成香港公開發售，最高招股價為1,010元，集資最多550.45億元，每手50股，入場費51,009.29元，預期7月30日正式掛牌，高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人。

引入多名基投 涉34.5億美元

值得留意的是，該股引入多名基石投資者，包括淡馬錫、高瓴、摩根資產管理、貝萊德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus基金、Mirae投資者、NGS Super基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇點資產、泰仁、Hao基金、Janchor基金、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企業、Athos Capital、TAL基金、Burkehill、General Atlantic及Huadeng Technology，投資金額合共34.5億美元。

該股已在深交所上市，中際旭創A股（300308）昨日（21日）收市價為1,136.55元人民幣，折合約1316.96港元，即其H股最高招股價折讓約23%。

全球收入最多光互連解決方案提供商

招股書顯示，中際旭創的光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益複雜且數據密集型的雲端和AI基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接，主要產品為光模塊，可通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據。

據灼識諮詢，集團自2021年起連續5年是全球收入規模最大的光互連解決方案提供商，2025年佔整體光互連解決方案市場的21.2%，並進一步提升了其在高速數通光互連解決方案市場的領先地位——同年佔據28.1%的市場份額。同時，集團在全系列高速光模塊細分領域均處於領先地位，包括400G、800G及1.6T。

截至今年3月底，集團服務全球大多數頭部雲服務廠商及AI計算解決方案提供商；而於業績紀錄期，大部分收入源自美國。

去年收入增60% 多賺逾1.1倍

業績方面，中際旭創去年收入382.4億元人民幣，按年升60%；期內利潤115.8億元人民幣，按年升逾1.1倍。單計今年首季，收入錄近195億元，按年升逾1.9倍；期內利潤63.17億元，按年升逾2.7倍。

至於集資所得款項淨額用途，約35%將分配至光互連產品研發的持續投入；約30%將分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%將分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%將分配至戰略收購和投資；以及約10%將分配作營運資金和一般企業用途。