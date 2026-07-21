美股七雄時代已過時 花旗提「成長集群」新概念 次季大幅跑贏大市

曾主導美股升浪的「美股七雄」光環逐漸褪色。花旗發表報告指出，以「美股七雄」作為評估大型增長股的框架已經過時。該行建議投資者轉移視線，關注涵蓋面更廣的「成長集群」，這個新概念不再局限於7隻股票，而是將大型科技股和AI基礎設施建設相關的半導體公司、數劇中心營運商等一併納入更廣泛的籃子。若以今年以來計，Roundhill美股七雄ETF僅升約1%，落後標普500指數約9%的升幅。

微軟表現最差 年內累挫17%

投資者近期對美股七雄的部分成員作出拋售，主要源於對估值過高的警惕、對龐大資本開支的擔憂，以及AI工具普及下軟件業前景未明。當中，微軟成為該集團今年以來表現最差的股份，年內累計下跌17%，最近一波跌勢正是由市場憂慮其龐大的AI資本開支所引發。

花旗策略師在報告中直言，美股七雄的評估框架已經過時。該行正關注另一組名為「成長集群」的一籃子股票以作替代。該組合涵蓋6個產業，合共佔標普500指數總市值約五成。數據顯示，花旗這批「成長集群」首季下跌9.4%，表現遜於標普500指數的4.6%跌幅；惟第二季大幅反彈24.7%，跑贏標普500指數的14.9%。若以年初至今計，回報則達11.8%，同樣高於標普500指數的10.1%。

收入增長擴散至科技巨頭以外

花旗認為，這批「成長集群」表現較佳的主要原因，是美企收入增長已擴散至超大型科技股以外。若投資於今年對標普500指數回報貢獻最大的25隻股份，相關加權組合年初至今回報約7%，高於美股七雄的2%。

花旗指出，即使把範圍擴大至「美股十雄」，仍會遺漏部分重要收入貢獻者。該行特別提到英特爾、應用材料及科林研發等公司，其盈利表現較為強勁。

事實上，增長股亦持續超越分析師的盈利預期。花旗估計，這批「成長集群」目前佔標普500指數未來12個月預期盈利約48%，反映指數增長動力已擴散至更廣泛企業。

估值方面，花旗認為「成長集群」較美股七雄更具吸引力。該組合成分股的市盈增長率（PEG）已跌至15年低位。

花旗指出，AI資本開支持續為半導體及硬件需求提供支持，加上記憶體等商品化晶片受供應瓶頸帶動，部分企業仍具周期性增長空間。因此，部分股份現時的估值似乎尚未完全反映長期增長機會。

半導體及記憶體股波動加劇

不過，AI交易今年表現分化，半導體及記憶體股近期波動尤其明顯。iShares半導體ETF過去一個月下跌18%，Roundhill記憶體ETF更累跌32%。花旗認為，市場沒有單一方法能夠準確衡量標普500指數受AI交易影響的程度，但其集群分析方法可提供較具代表性的參考。

按「成長集群」所反映的AI影響力計算，花旗估計，標普500約有55%直接受到AI利好或利淡因素影響，而指數接近一半的盈利亦來自這批企業。