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恒指高開7點 阿里再漲近3% 港交所微升 智譜反彈逾4%｜港股開市

股市
更新時間：09:27 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:27 2026-07-21 HKT

美國於本港時間周二凌晨4時對伊朗發動新一輪打擊，並有美媒引述官員指出，美軍已計劃從歐洲基地增派F-16及F-35戰鬥機，並同步增派空中加油機前往中東。另一方面，與伊朗結盟的也門胡塞武裝周一宣布，即日起對沙特阿拉伯實施海上封鎖，令外界憂慮紅海航運及全球能源供應進一步受到衝擊。

油價回落 布油跌至90美元以下

不過，美國國務卿魯比奧日前接受傳媒訪問時透露，特朗普政府對外交解決方案仍然持開放態度。國際油價連日向上後，今早有所回落，其中紐約期油曾跌0.3%至82.98美元；布蘭特期油亦曾跌0.8%至88.51美元，回落至90美元關口以下。

美股三大指數周一則齊齊向下，其中道指收市跌307點或0.59%，報51839點；標指跌14點或0.19%，報7443點；納指跌12點或0.05%。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.9%至6337點。

亞太股股市方面，日股昨日假期休市，今日復市暫升約1.9%至65356點。韓股暫升逾2%至6652點，其中SK海力士（韓：000660）升近3%、三星電子（韓：005930）更升逾4%。

聯想中芯升逾3% 開市最佳藍籌

港股恒指今早則高開7點，報25150點。藍籌股中，聯想（992）開市升3.8%，中芯（981）亦升3%，為表現最佳藍籌。市傳港股研究取消午間休市及制定盤後交易時段，港交所（388）指「有關優化現貨市場交易時間的建議現在仍處於非常早期的探討階段」，今早股價升0.4%。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）股價開市升2.7%；騰訊（700）升0.1%；美團（3690）跌1.6%；小米（1810）跌1.4%，京東（9618）則升0.4%。

AI大模型股昨日急跌後有反彈，智譜（2513）升4.4%，MINIMAX（100）亦升逾5%。

ASMPT換CEO 開市股價微升

個股消息中，ASMPT（522）宣佈行政總裁黃梓達將於8月11日退任，同日起公司委任半導體業資深管理層Bassel Haddad為新任行政總裁兼執行董事。該股開市報161.9元，升0.4%。

龍工盈喜 料純利最多升27%

中國龍工（3339）發盈喜，料2026年上半年純利錄7.3億至8億人民幣，按年增16%至27%，主因大力開發並完善各類產品系列，持續開拓國內及海外市場，產銷規模實現穩步增長；以及提質控本工作取得成效，產品綜合毛利率按年提升。該股開市報3元，升1.7%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股59.62億元，阿里（9988）、網易（9999）及美團（3690）分別獲淨買入18.64億元、14.09億元及4.72億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及騰訊（700）分別遭淨賣出51.88億元、12.79億元及5.8億元。

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