恒指高開272點 阿里升3%領漲 天數智芯漲近半成 長飛光纖飆6%｜港股開市

美伊衝突持續升級，衝擊能源市場，國際油價續高企，其中紐約期油今早曾升逾2.2%至84.36美元；布蘭特期油亦曾升逾2.5%至90.31美元。金價則向下，現貨金價今早曾跌0.2%至4,009美元，險守4,000美元大關。

亞太區股市方面，韓股上周五假期休市，今早一度衝高後回落 ，暫跌逾2%至6669點；焦點股SK海力士（韓：000660）暫跌0.9%；三星電子（韓：005930）亦跌約2.2%。日股今日則休市。港股方面，恒指今早高開272點，報24835點。有分析預計，港股本周走勢會反覆，於24000至25000點區間上落，市場焦點依次為韓國晶片股、中東局勢，以及美國即將披露的製造業採購經理指數（PMI）。

阿里推Qwen3.8 Max預覽版

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）旗下通義千問發佈旗艦模型Qwen3.8 Max預覽版本，股價開市升3%；騰訊（700）升0.9%；美團（3690）升2.4%；小米（1810）升2.3%，京東（9618）亦升2.3%。其他藍籌股中，百濟神州（6160）升3.6%，信達生物（1801）升3.4%，為表現最佳藍籌。

天數智芯發佈GPU旗艦產品

個股消息中，天數智芯（9903）在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）期間，發佈新一代通用GPU旗艦產品天垓300；該股開市報519.5元，升4.9%。

長飛光纖料市場20倍級增長

此外，長飛光纖光纜（6869）執行董事兼總裁莊丹亦在WAIC 2026期間表示，現在保偏光纖市場非常火爆，預計未來一、兩年需求是10倍級、20倍級的增長，公司與產業鏈夥伴將一起擴產；該股開市報138.3元，升6%。

信義光能發盈警

信義光能（968）發盈警，料截至6月底止中期純利大幅減少至不超過5,000萬元人民幣或淨虧損不超過5,000萬人民幣，去年同期則賺7.5億人民幣；該股開市報2.01元，無起跌。

佑駕創新擬斥最多2億回購

佑駕創新（2431）擬不時在公開市場上回購公司H股，總金額不超過2億元；該股開市報7.25元，無起跌。

結好每股溢價近18%提私有化

結好控股(（064）宣布主席兼創辦人洪漢文擬將公司私有化，每股註銷價2元，同時要約人將促使該集團派特別息每股2元，即每股可收代價共4元，較停牌前股價3.4元溢價17.6%；該股今早復牌報3.4元，無起跌。

郭思治：港股重上50天線有難度

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指上周五走勢逆轉且跌穿50天線，預計港股本周走勢會反覆，於24000至25000點區間上落，惟中東局勢緊張，國際油價再漲至80美元以上，認為港股重上50天線（24733點）有難度。他指出，環球投資氣氛較為保守，而韓股SK海力士斬倉潮「不會1、2日」就結束，或令市場難以修復元氣。

展望本周，美國將於周五公布PMI，寧德時代（3750）同日公布中期成績表；另Google、Tesla、英特爾等美股業績將會在本周陸續揭盅，有機會為人工智能（AI）熱潮可否延續帶來啟示。

