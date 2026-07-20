美股科技巨頭放榜 Google Tesla打頭陣｜一周前瞻

環球股市上周尾段下挫，本周將迎來多家美股科技巨頭發布財報，市場關注業界AI發展的資本回報指引；同時歐洲央行將議息。

歐央行料利率不變

歐央行將於本周四（23日）議息，市場預期今次會議將按兵不動，ING及瑞銀分析師均預期歐洲央行將維持存款利率於2.25%不變，同時強調中東局勢發展及其對通脹的影響，將是決策者在9月會議前作出決策的核心考慮因素。

金價方面，現貨金上周頻頻失守4000美元大關。Kitco黃金調查顯示，華爾街分析師已明顯轉向悲觀，近八成預計金價繼續下跌，不過部分機構認為，4000美元附近持續湧現的逢低吸納買盤，意味黃金或正進入新一輪行情前的關鍵蓄勢階段。

美股科企放榜 大行憂AI投入高於現金流

美股方面，Google母企Alphabet（GOOG）、特斯拉（TSLA）、IBM集團（IBM）、德州儀器（TXN）將於7月22日美股盤後公布財報，英特爾（INTC）將於7月23日美股盤後發布。高盛報告強調，目前市場最關注的焦點是產業鏈上更廣泛的企業，能否憑藉AI需求實現獲利兌現；微軟、亞馬遜、Google、Meta等超大規模雲端運算商正以超越自身經營現金流的速度押注AI基礎設施，能否帶來足夠的回報，已成為市場最關鍵的懸而未決的議題。

港股方面，寧德時代（3750）將於周五公布業績；本周沒有新股掛牌。