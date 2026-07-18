月之暗面據報最快半年內登陸港股 「Kimi時刻」掀美科技股急跌

據內媒報道，月之暗面已通知投資者調整公司架構，籌備來港IPO，最快可能6個月內就能完成港股上市。月之暗面周五（17日）淩晨發佈AI大模型Kimi K3，總參數2.8萬億，為目前全球參數最大的開源模型，效能水平料達到甚至超越美國前沿AI企業Anthropic旗艦模型Claude Opus 4.8，引發周五美股科技股和晶片股下跌，以科技股為主的納斯達克指數周五下跌1.4%

據報有研究人員測試Kimi K3模型，發現其以1679分超越Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol，位居第一。Kimi K3在前端開發的全部7個分類排單中有6個排名第一，尤其在前端代碼競技場中，以76%的勝率超過Fable 5的63%、GPT-5.6 Sol的58%。

費城半導體指數一度挫5.7%

新推出的Kimi K3模型引發美股周五科技股和晶片股普遍受壓，納斯達克綜合指數周五收市跌1.4%，費城半導體指數一度重挫5.7%，收市仍跌1.6%。有市場人士已將此次發布稱為新的「Kimi時刻」，呼應中國初創公司DeepSeek去年取得突破後引發的市場衝擊的「DeepSeek時刻」。

憂更多美企使用中國模型

彭博引述Union Bancaire Privee董事總經理Vey-Sern Ling表示，市場擔心如果美國公司開始更多使用中國模型、減少使用Anthropic，「那麼Anthropic的投資就會減少。這意味著這些美國公司會降低資本開支，最終晶片需求將受到影響。」他又指，自4月DeepSeek發布V4模型以來，此類擔憂就已普遍存在，而K3的發布進一步加深了這些擔憂。

月之暗面成立3年以來，已累計融資超370億元人民幣，是中國大模型賽道公開融資最多的創業公司。該公司已啟動新一輪融資，投前估值上升至315億美元。

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