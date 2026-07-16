姣婆遇著脂粉客 有需求先有產品｜莫灝楠

韓國政府呢排是非多多，話SK海力士同三星俾人炒到翻天覆地，急升急跌，係因為兩倍ETF同衍生工具累事。老實講，班金融官員真係好意思講出口，簡直低能。

1. 姣婆遇著脂粉客，有需求先有產品

金融機構開門做生意，唔係開善堂。推出兩倍ETF同埋各式各樣嘅衍生工具，係因為市場有巨大嘅需求。「姣婆遇著脂粉客」，散戶想要刺激，機構就提供工具，你情我願，一拍即合。官員怪產品存在，不如怪埋點解有人想買？

2. 交易所要提升交易量，怪產品係不講道理

全世界任何一個國家嘅交易所，邊個唔想張單愈開愈大？推出更多金融產品、吸引更多資金入市、增加自身市場嘅交易量，呢個係交易所嘅KPI。宜家市場炒到出事，官員就跳出嚟話係產品嘅錯，咁點解一開始又批？美股都有一堆槓桿產品，期權期貨市場更加活躍。又唔見人地有問題？

3. 泡菜散戶 DNA 內建「賭性」

講到尾，韓國散戶賭性強先係根本原因。就算你今日斬腳趾避沙蟲，禁晒所有兩倍ETF，聽日佢哋都一樣有辦法搵到其他嘢去賭，可能係炒仙股、可能係炒幣。工具只係媒介，個賭徒靈魂先係核心。

4. 大賭變李嘉誠：畸形社會逼出嚟嘅賭徒

點解韓國人咁鍾意賭？呢個根本係深層次嘅社會問題。大財閥壟斷、社會階級固化，後生仔一早睇透「上流空間近乎零」。反正自己一條賤命，打成世工都買唔起首爾一層樓，不如博一博。正所謂「小賭怡情，大賭變李嘉誠」、「博一博，單車變摩托」。與其話佢哋投機，不如話佢哋係對現實無望而孤注一擲。

5. 趕客去美股，結局一模一樣

再講，宜家SK都有發行ADR（美國存託憑證），你喺本土管得嚴，班散戶咪直接轉場去美股市場繼續炒囉。美股嘅衍生工具市場仲大、仲活躍、槓桿仲高。結果係點？資金流失之餘，最後要爆嘅結局一樣會爆，政府根本係自欺欺人。

6. 食得鹹魚抵得渴，Gamma Squeeze 唔係新鮮事

最後講埋技術層面，衍生工具市場玩到大一加大，觸發 Gamma Squeeze 導致正股暴升暴跌，喺邊個成熟市場都發生過（例如當年GME事件）。有衍生工具嘅地方，就必然會有呢種遊戲規則。「食得鹹魚抵得渴」，投資者落得場就要對自己嘅荷包負責，願賭服輸。

韓國政府宜家就係「頭痛醫腳，腳痛醫頭」，政客見到出事就出黎轉移視線。自己搞唔好經濟、解決唔到階級問題、又唔教好市民風險管理，出事就第一時間搵金融產品做替死鬼。

莫灝楠