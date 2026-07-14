韓股爆「連環斬倉潮」 逾30萬散戶本金歸零 六成屬年輕人 有苦主輸退休金徹夜難眠

受美伊衝突持續推高市場避險情緒，加上AI算力盈利預期降溫的雙重夾擊，半導體板塊於周一（13日）淪為拋售重災區。韓國股市更遭遇「黑色星期一」，存儲晶片巨頭SK海力士（韓：000660）單日暴瀉逾15%，創下18年來最大跌幅；韓國綜合股價指數（KOSPI）亦重挫超過9%，較今年6月的歷史高位累計回調逾25%。正股出現洗倉式急瀉，觸發早前大舉追捧半導體股的「螞蟻散戶」爆發連環斬倉潮。不過，韓股經歷過山車行情後，KOSPI指數收市倒升0.73%，SK海力士及三星電子（韓：005930）股價分別倒升3.7%及3.3%。

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韓國金融監督院及金融投資協會最新官方數據顯示，韓國全市場單日強制平倉（斬倉）總額達到3,442億韓圜（約19.3億港元），創下年內最大規模的孖展爆倉紀錄。在南韓股市的槓桿資金盤中，散戶持倉佔比高達92%，且集中押注存儲芯片股，面對大市下挫時承受波動能力極弱。

據券商及外資機構綜合測算，過去一個月內，韓國散戶因槓桿交易錄得的實際總損失高達2.15萬億韓圜（約120億港元）。截至周一，全市場累計超過120萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線（俗稱「追孖展」）；其中約32萬至36萬個帳戶已被券商全額強制平倉，部分甚至資不抵債，倒欠券商巨債。在這些爆倉戶口中，20至30歲的年輕散戶佔比高達62%，他們主要通過兩倍槓桿ETF押注三星電子及SK海力士，淪為洗倉重災區。

上班族憂打亂結婚計劃

隨着股價迅速回落，部分為準備結婚或退休而入市的個人投資者，生活規劃大受影響。《韓國經濟新聞》報道，39歲上班族崔先生上月將原本用於置業的約8000萬韓圜（約42萬港元），投資於半導體股和槓桿ETF。然而，由於近期股價暴跌，他出現了約1,800萬韓圜（約9.46萬港元）的未實現虧損，「我原本期望獲利，但虧損卻比預期更大」。他感嘆若股價不回升，恐需推遲婚禮。

另一位即將退休的57歲上班族吳先生，提前支取了1.5億韓圜（約78.8萬港元）退休儲蓄，重倉三星電子和SK海力士。他表示，目前自己面臨超過3,000萬韓圜（約15.7萬港元）的帳面損失，坦言現時每晚看投資新聞，根本無法入睡。

跌逾17%即觸發斬倉機制

這場連環爆倉慘劇，與韓國的槓桿交易機制息息相關。據《財聯社》報道推算，散戶若借盡孖展，只要股票下跌約20%，便會面臨被追繳保證金或強制平倉的危機。

以三星電子和SK海力士為例，兩者的按金比例均為45%，即散戶只需付出4,500萬韓圜（約23.6萬港元）現金，就能買入價值1億韓圜（約52.4萬港元）的股票。同時，信用投資設有最低擔保維持比例，按投資者信貸狀況大致介乎140%至150%之間。

測算顯示，若擔保比率為150%，正股只需下跌17.5%便會觸發追孖展程序；若比率為140%，股票下跌23%即會觸發。考慮到韓股的每日漲跌停板限制為30%，散戶在融資買入當日即被追收保證金甚至直接斬倉，絕非天方夜譚。

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