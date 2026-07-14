加息憂慮升溫觀望通脹數據公布 | 古天后

7月14日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，兩勢有時頗大。中東地緣政治緊張局勢憂慮重燃，國際油價顯著攀升、美國債息向上，加上市場憂慮息魔來襲，拖累美股周一向下，南韓及日本記憶晶片股遭拋售，費城半導體指數收市急挫4.78%。道指高開39點後，早段一度升209點，高見52846，其後曾倒跌285點，收市道指轉跌138點或0.26%，報52498；標指跌59點或0.79%，報7515；納指跌561點或1.55%，報25873。

重磅股中，SpaceX股價收市下跌4.2%，創上市後新低報139.14美元，Tesla及輝Nvidia分別跌3.2%及3.5%，Nvidia為表現最差道指成份股；蘋果公司股價升0.6%，微軟反彈1.5%。晶片股捱沽，美光科技(MU)股價插水4.4%，應用材料及英特爾分別跌4.5%和6.1%。至於上市第二日嘅SK海力士ADR急跌近一成，扭轉上周五升勢。中東局勢再升溫，石油股獲追捧，埃克森美孚及雪佛龍股價分別升4.1%及3.3%。美國與伊朗又再開火，並爭辯霍爾木茲海峽是否開放，紐約期油抽高9.42%，每桶收報78.14美元，帶動石油股落鑊。 加息憂慮令貴金屬受壓，現貨金價曾挫3.26%，一度再跌穿4000美元。

聯儲局主席沃爺周二將出席國會聽證會，同日6月份通脹報告出爐，美國10年期債息曾漲5.5基點，至4.624厘，對息口較敏感嘅2年期債息升6.9個基點，至4.277厘，屬去年初以來高位。美滙指數一度跌0.16%，至100.79，其後最多倒升0.38%報101.33。 日本財務大臣片山皋月上周呼籲當地大型退休基金增加投資本土資產後，路透周一報道，日本政府無意重整日本政府退休金投資基金(GPIF)資產配置，消息導致日圓回軟，一度跌0.49%，至162.49兌每美元。日本內閣官房長官木原稔表示，GPIF定期會就投資組合進行適當評估。

資金流向傳統平台股

港股昨日好淡角力，恒指早段低開17點後，一度轉升274點，見24449高位，但未有升破上周五高位，其後好淡爭持，全日升幅收窄至38點，報收24213，成交額3095億元，而北水則繼續錄得淨流入。連同上周北水已累計錄得淨流入接近400億元。港股踏入7月份，資金重新配置下，資金流向出現大逆轉，上半年熱炒嘅人工智能算力硬件股，近日跌到一個七皮，資金從呢啲股份，流向傳統平台股，兩類股份此起彼落。由於平台股於恒指佔比極重，平台股起死回生，亦帶動恒指回升。暫時恒指由上月低位約22500水平，累計反彈近2000點至24500水平略為停步，預計稍作整固及回測支持後，本月仍有望向上挑戰50日線。目前恒指首個支持為5日線約24033，下一支持約為23730即20日線，而10日線約23600為重要支持，港股即使回測呢幾個支持位，尤其20日線能守得住，料反彈之勢可持續，向上挑戰50日線約24872機會仍在，不過24800至25000此關阻力仍大，成功挑戰後要企穩亦需時。