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恒指低開32點 特朗普擬封鎖伊朗推高油價 中石油逆市升逾3% 百度挫逾3%

股市
更新時間：09:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-14 HKT

美國總統特朗普周一宣布將恢復對伊朗的海上封鎖，並威脅打擊伊朗的地下核設施。受消息影響，國際油價今早繼續向上，紐約期油曾升逾3%至80.42美元，布蘭特期油亦曾升近3%至85.66美元；金價則向下，現貨金價曾跌0.46%至3983美元，一度跌穿4000美元大關。

美股三大股指收跌，道指跌138.37點或0.26%，收報52498.64點；納指跌408.43點或1.55%，收報25873.18點；標普500指數跌60.05點或0.79%，收報7515.34點。

SK海力士ADR重挫逾9%

韓國投資證券（KIS）預計SK海力士最新季度利潤或較市場預期低8%。其韓股股價昨日收市跌逾15%。SK海力士ADR收報亦大幅下跌9.32%，收報152.35美元，首日升勢幾乎被抹除。

港股方面，恒指今早低開32點，開報24181點。科網股個別發展，小米（1810）升0.85%；京東（9618）、騰訊（700）平開；美團（3690）跌0.06%；阿里巴巴（9988）跌0.36%；百度（9888）跌3.24%。

受特朗普宣佈恢復對伊朗海上封鎖消息的影響，「三桶油」集體上漲，中石油（857）升3.57%；中海油（883）升2.43%；中石化（386）升0.49%。

北水淨買入逾90億

北水動向方面，周一淨買入港股90.39億港元。智譜 （2513）、盈富基金 （2800）、網易 （9999）分別獲淨買入47.37億港元、22.7億港元、15.28億港元；建滔積層板 （1888）、建滔集團 （148）、長飛光纖光纜 （6869）分別遭淨賣出32.15億港元、18.37億港元、11.01億港元。
 

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