港股如回調守20日線 後市可續彈｜古天后

7月13日，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間天氣酷熱。美伊再次擦槍走火，特朗普日前臨時更換專機返回美國，聲稱自己喺伊朗暗殺名單上；特朗普上周五告訴《紐約時報》，如果伊朗暗殺他，自己已留下指示，要以前所未有強度轟炸伊朗，德黑蘭必將付出慘痛代價。在周末期間，伊朗則宣布再度關閉霍爾木茲海峽，國際油價再度站穩於70美元之上。市場觀望中東局勢發展及美企再度步入業績期，美股上周五反覆向好，道指曾升222點，收市升149點或0.29%，報收52637，標指升31點或0.42%，報收7575；納指升74點或0.29%，扭轉盤中跌勢，收市報26281。

南韓記憶晶片巨頭SK海力士發行ADR，上周五開始於納斯特克市場交易，收報168.01美元，較定價高12.8%。據報，多家發行商將推出SK海力士ADR槓桿式ETF。SK海力士行政總裁郭魯正表示，明年全球記憶晶片產業將迎來史上最嚴重供應短缺，未來十年需求將持續超出公司生產能力。

不過，較早前上市嘅SpaceX，上周五挫4.5%報145.3美元，低於首日掛牌第一口價150美元，但仍高於招股價135美元。Meta嘅AI運算業務前景獲研究機構SemiAnalysis唱好，股價升6%；Nvidia亦回升4%。美國10年期債息一度回落2.99個基點，至4.5212厘，其後回穩；對2年期債息轉升5.2個基點，至4.214厘。美滙指數曾跌0.3%至100.598，其後靠穩；日圓揚0.68%。

港股目前結構上僅屬中期反彈

上周港股持續反彈，恒指按周再升825點，報收24175。港股經過五窮六絕兩個月累跌逾4,000點後，踏入7月一洗頽風，不到10個交易日，恒指七翻身下，由上月低位反彈最多近2,000點，更由7月開局以來，建立higher high及higher low短線上升趨勢，5日線於上周二及周五，成功升穿10日及20日，出現短線黃金交叉。

不過，港股自年初1月高位反覆回落，所建成之下降通道目前只見緩解，而由5月高位延伸至今下降通道頂部約24500，則於上周五觸及即遇阻回落，反映市場仍未有足夠力量扭轉由1月開始展開之跌勢。目前港股仍處於下降通道內，結構上僅屬於一個中期反彈。

上周北水共錄得逾390億元淨流入，由於AH溢價拉闊，再度吸引北水流入港股，即使本周港股或有短線調整，只要守住20日線，目前正處於23732，後市恒指仍有機會挑戰50日線即24900水平，不過先要突破24500阻力站穩，港股方有條件繼續反彈。恒指短線阻力仍為24400-24500，下一阻力24900-25000，至於短線支持為23900至24000，下一支持為23600-23700，如失守23600，港股反彈或到此為止，暫時仍不能掉以輕心。

古天后