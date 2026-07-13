恒指半日跌26點 國壽跌5% 存儲概念股捱沽 兆易解禁跌逾一成 ｜港股午市

恒指今早低開17點後，一度倒升逾270點，高見24449點，其後升幅盡失，半日跌26點或0.11%，報24148點，成交額1,773.11億。恒生科指半日亦跌38點或0.81%，報4683點。

中國宏橋半日升逾3%冠藍籌

藍籌股方面，中國宏橋（1378）盈喜後升3.28%，中午報21.42元，成表現最好藍籌。公司預計上半年淨利潤按年增長約39%，主要受惠於鋁合金產品銷售價格較去年同期上漲所致。相反，國壽（2628）半日跌5%，為表現最差藍籌。

南方兩倍做多海力士暴跌逾26%

港股存儲及晶片概念股顯著受壓，主因韓國投資證券預計SK海力士第二季營業利潤為60.4萬億韓圜，雖然按年大增556%，但仍較市場預期低8%，拖低了SK海力士股價。南方兩倍做多海力士（7709）半日暴跌逾26%，報65.66元，成交額高達107.4億元；今日股份解禁的兆易創新（3986）亦跌逾10%，報662元；瀾起（6809）亦跌逾5%。

不過，基本半導體（9971）逆市升近11%，半日報39元。公司表示，因全球AI、新能源汽車快速發展，經綜合評估，預計第三季起調整部分產品價格，加幅最高不超過25%，刺激股價早段一度升逾21%。

大模型雙雄分化 MiniMax挫14%

大模型股走勢繼續分化。智譜（2513）早段曾升逾11%，惟升幅其後收窄至1.16%，半日報1,659元。智譜創辦人唐杰周末發內部信，闡述公司對下一階段AGI競爭的理解；摩根大通亦將其目標價上調至2,400元。相反，MiniMax（100）急挫14.22%，半日報230.4元，盤中最低見220.2元。

摯達合資公司落地升逾11%

其他個股方面，摯達科技（2650）升11.6%，報25.78元，市場關注其與寧波高新區成立的合資公司，以及年產萬台級充電機械人生產基地落地。

不同集團與曹操出行合作

不同集團（6090）與曹操出行（2643）簽署戰略合作框架協議，探索兒童友好型出行服務，股價半日升9.59%至32.9元；惟曹操出行股價跌逾4.7%。

維立志博藥物上市申請獲優先審評

維立志博（9887）半日急升24.1%，報61.95元。公司自主研發的PD-L1/4-1BB雙特異性抗體維利信，其上市申請獲納入優先審評程序。

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美伊雙方周末互襲升級，霍爾木茲海峽昨日再次關閉，令局勢再度緊張，刺激國際油價今早向上，紐約期油曾升近4%至74.21美元，布蘭特期油亦曾升逾3.8%至78.96美元；金價則向下，現貨金價曾跌逾1%至4,075美元。有分析指，中東局勢升級或在本周引發一定震盪，恒指短期或於在23800至24000點上落。

韓央行力撐半導體 韓股仍跌逾3%

亞太區股市方面，韓國央行發報吿稱全球半導體市場仍供不應求，預計由AI驅動的超級周期還將持續一段時間，試圖打消投資者對晶片周期見頂的擔憂，但韓股今早仍向下，曾跌逾3.3%至7223點；焦點股SK海力士（韓：000660）曾跌逾8%，三星電子（韓：005930）曾跌約3.8%。此外，日股今早亦曾跌逾1%至67804點。

中國宏橋盈喜 高開近3%

港股方面，恒指今早低開17點，報24157點。藍籌股之中，中國宏橋（1378） 發盈喜，料半年多賺約39%，股價高開2.7%，表現最佳；翰森製藥（3692）亦升2.6%。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升0.5%；騰訊（700）升0.7%；美團（3690）跌0.8%；小米（1810）無起跌，京東（9618）跌0.2%。

兆易創新解禁 股價瀉近12%

個股消息中，兆易創新（3986）今日迎來股份解禁，涉約1,439萬股，按上周五收市價估算，解禁市值約106.9億元。該股開市報654元，跌近12%。

基本半導體預告產品加價

基本半導體（9971）公佈，第三季起對部分產品銷售價格進行適度調整，以支持持續研發投入，保障產品品質及供應穩定性，部分產品價格預計上調幅度最高不超過25%。該股開市報35.82元，升1.8%。

迅策與意大利AI企業合作

迅策（3317）公佈，與意大利數字與人工智能服務企業Lutech簽署戰略合作備忘錄，聯合開發面向歐洲市場的AI轉型解決方案、聯合推動AI Token工廠在歐洲市場的商業化部署，以及共建以AI與安全數據基礎設施為核心的跨境創新生態。該股開市報89.45元，無起跌。

智譜訂「Touch High計劃」

此外，智譜（2513）創始人唐傑發內部信表示，在行業普遍加速商業變現下，公司決定向上突破，將有關戰略命名為「Touch High（摸高）計劃」，直指通用智能（AGI）是下一個高地，並將於未來集中投放在4大核心引擎上。該股開市報1720元，升4.88%。

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恒指或23800至24000上落

耀才證券研究部總監植耀輝表示，中東局勢升級或在本周初引發震盪，惟這類地緣政治事件並非首次出現，若油價沒有大幅波動，對港股衝擊較有限且短暫；另外，港股7月以來升勢確實快於預期，不排除港股短期內出現整固，恒指或於23800至24000點區間上落。

高歌證券金融首席分析師聶振邦亦指出，市場對中東衝突反應相較3月時的敏感度已明顯下降，料港股今日出現調整，幅度也應較輕微，而恒指若能企穩24000點收市，本周走勢仍樂觀。

新股熱度相較以往已明顯減弱

另一方面，本港新股市場放緩，植耀輝指近期新股認購熱度和表現相較以往已明顯減弱，加上市場關注焦點已轉向半新股解禁，因此即使新股市場暫緩，亦未必會出現明顯的一級市場資金回流二級市場的情況，反而可能是部分獲利資金先行離場，待股份回調後再增配。

數據方面，內地第二季GDP、6月「三頭馬車」 和進出口數據將於本周出爐。聶振邦表示，若整周公布的多項數據普遍弱於預期，市場可能對第三季內地經濟前景產生憂慮，從而加大港股的後市下行壓力。展望本周，除了內地外，美國6月CPI、PPI及核心零售數據亦將於本周內公布，相關數據或影響美國聯儲局未來的利率走勢。