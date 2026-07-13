美伊衝突升溫兼通膨考驗來襲 中國經濟或放緩 內地AI盛會展現最新成果｜一周前瞻

美股上周五三大指數均靠穩高收，恒指夜期亦升80點收市，不過美伊雙方於週末互襲升級，霍爾木茲海峽更再次關閉，本周除了需留意中東局勢的最新發展，全球金融市場將迎來一系列可能影響走勢的關鍵事件。從美國的通脹數據與國會聽證會，到中國的經濟成績單，再到人工智能（AI）領域的年度盛會，市場波動性預期將顯著升溫。

美伊衝突升級 霍爾木茲海峽關閉引爆能源風險

美伊雙方再度互相發動軍事打擊，美國總統特朗普上周已宣布先前達成的停火安排已經結束，伊朗最新公布，單方面協議的時代已經結束。內媒引述市場分析師指出，隨著美伊再度爆發衝突，伊朗關閉霍爾木茲海峽，國際油價下周可能迎來新一輪上行壓力，此舉或將加劇全球能源供給風險，重新點燃市場對美國通膨和利率預期的擔憂情緒，進而對美股科技板塊形成壓制，估值面臨調整壓力。

美國通脹數據與聯儲局聽證會重磅來襲 利率路徑成焦點

市場焦點還將落在本周二（14日）公佈的美國6月消費者物價指數（CPI），5月CPI年率已增至4.2%，創近三年最快增速。若通脹數據持續高企，將進一步削弱市場對年內減息的憧憬。其後聯儲局主席沃什將首次以主席身份出席眾議院金融服務委員會聽證會，發表半年度貨幣政策證詞，其對經濟前期及利率路徑的表態，將成為市場解讀未來聯儲局會議利率風向的關鍵綫索。周三（15日）則有生產者物價指數（PPI）及聯儲局經濟狀況褐皮書接力登場，顯示美國經濟最新情況。

中國上半年經濟成績單陸續揭曉 第二季GDP增速預期放緩

中國將於周二至周三集中公佈上半年宏觀經濟成績單，包括6月進出口數據、第二季度GDP增速、和俗稱「三頭馬車」的固定資產投資、社會消費品零售總額及工業增加值。中金等機構預測內地第二季GDP年增4.2%至4.5%，較首季下降，上半年GDP增加則可望維持在4.5%至4.7%區間。花旗最新報告則指出，儘管內地經濟短期內表現偏弱，但預計下半年內地財政支持力度將有所增強，包括將加快現有預算資金的部署。

內地科技界盛事與長鑫科技IPO本周同步上演

周五（17日）起，世界人工智能大會（WAIC）將在上海舉行，華為Atlas950SuperPoD國產算力旗艦據傳將首度公開展示，加上百度AI亦將帶著智能體全家桶亮相等，成果的展顯或標誌著國產AI發展進入新一階段。同一周備受矚目的內地存儲芯片龍頭長鑫科技將啟動科創板IPO申購，或將牽動中港芯片板塊資金動向。

五大行財報拉開美股財季序幕 台積電等AI企業財報出爐

此外，美股超級財報季由摩根大通、高盛、花旗、富國銀行、美國銀行等華爾街大行在本周拉開序幕；而台積電法說會與荷蘭半導體設備巨頭ASML的業績亦將在本周來襲，芯片巨頭的數據則將直接反映市場對算力最新需求。



