金融市場經歷資金大遷徙 「廢老股」反迎來春天｜余偉龍

近期全球金融市場正經歷一場罕見的資金大遷徙。這場被華爾街稱為「大輪動」（The Great Rotation）的現象，標誌著過去兩年由人工智能（AI）與半導體單一引擎驅動的牛市格局正發生根本性逆轉。大量機構資金正以「洗倉式」的速度，從漲幅過大、估值過高的費城半導體成份股中撤出，轉而流向表現長期落後的傳統產業及部分具備實質獲利能力的超大型科技股。

費城半導體指數洗倉式暴跌

費城半導體指數（SOX）在 2024年至2026年初經歷了神話式的漲幅，但近期卻陷入了災難式的暴跌。根據最新市場數據，費城半導體指數從高位回落幅度已超過10%至14%，單日市值蒸發規模屢創新高。以2026年6月初的一次典型拋售為例，半導體板塊在單一交易日內抹去了超過1.4萬億美元的市值，其中Nvidia一家公司就蒸發了近3,300億美元。

這波跌勢的核心在於估值與現實的脫節。過去市場對AI預期幾乎達到了「無腦看漲」的程度，導致半導體設備商與記憶體晶片商（如美光、西部數據）的市盈率被推升至歷史極端水平。然而，隨著業績期到來，投資者開始嚴格檢視AI資本支出（Capex）的實際轉化率。當市場發現，儘管企業投入了天文數字般的資金購買晶片，但獲利方面的爆發式增長尚未普及至所有板塊時，高槓桿ETF的連鎖拋售便觸發了這場洗倉式的崩盤。

傳統經濟與價值股轉勢

與半導體板塊的慘烈形成鮮明對比的是，長期被市場遺忘的「廢老股」正迎來春天，資金正流向泡沫化程度較低的微軟（MSFT）、亞馬遜 （AMZN）及Meta（META）。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，資金正從純粹的AI題材炒作轉向具有強大核心業務支撐的企業。這並非意味著AI趨勢的終結，而是市場正告別雞犬升天的盲目擴張，轉向對企業實際獲利能力的嚴格篩選。

投資者應注意3大轉變

筆者認為，費城半導體指數的暴跌更像是一場遲來的壓力釋放。過去幾年，半導體板塊相對於軟件股與傳統產業的領先幅度已達到歷史極端，這種失衡的狀態必然會透過劇烈的價格修正來達成再平衡。

後市上，筆者認為投資者應注意以下3點轉變：

1. 從「Beta」轉向「Alpha」：過去只要買入半導體ETF就能獲利的時代已經結束，未來市場將進入強弱分化的格局，只有能證明AI投入能帶來實際營收增長的企業才能重新獲得資金青睞。

2. 重視資產負債表：在利率可能維持高位（Higher for Longer）的環境下，具備強大現金流、低債務比例的傳統價值股，其防禦力將轉化為攻擊力。

3. 重新配置倉位：傳統股票與價值型類股目前的估值仍處於歷史合理區間，在資金持續輪動的背景下，這些板塊具備更佳的風險回報比率。

總結而言，這波資金大輪動並非牛市的終結，而是市場健康化的必經過程。投資者應避開估值過熱的「暴風股」，轉向擁抱具備實質基本面支撐的傳統「廢老股」，方能在這場市場巨震中化險為夷。

余偉龍

全職投資者

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