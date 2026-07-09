北水入場 網易拾級而上｜唐牛午市攻略

經歷昨日大升逾700點後，恒指今日半日稍為回吐188點，仍企穩24000點之上，傳統科技股只得阿里巴巴（9988）錄得升幅，其餘都要回吐。反觀新經濟股就非常熱鬧，兩隻解禁股智譜（2513）及天數智芯（9903）齊齊批股，股價先跌後抽高，半日分別升近9%及8%，芯片股亦硬淨，中芯（981）及華虹宏力（1347）齊升7%。

下站目標先睇230元

網易（9999）自6月30日正式轉為雙重上市、北水可同步買貨後，股價一直拾級而上，以半日收市價214元計，累升約7.3%。翻查資料，無論上海抑或深圳資金，一直無間斷入場，成為股價向上的動力之一，下站目標先睇年初高位230元，中線上望250元。睇好可留意網易call 25156，行使價250.2元，實際槓桿7倍，明年1月到期。

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