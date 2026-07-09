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立信德豪料新股上市熱潮持續 多家A股龍頭及高科技企業申港掛牌

股市
更新時間：11:45 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:45 2026-07-09 HKT

會計師事務所立信德豪表示，2025年被各界視為香港新股市場的轉捩點，惟真正的新股上市熱潮於去年下半年才正式展開。該行指出，自2025年下半年起，A+H股IPO已成為推動本港集資活動的核心動力，並持續佔香港新股集資總額逾五成。

半年已有85家公司上市

同時，這一股上市熱潮亦吸引了人工智能及高科技企業的關注，甚至部分海外企業亦正積極考慮來港上市的可能性。截至今年6月30日，已有85家公司成功在港上市，集資額約為2,100億元。
 
立信德豪董事總經理林鴻恩預期，這股新股上市熱潮於2026年下半年及2027年將會持續，主因是多家於去年已提交上市申請的頂尖A股公司，將陸續完成審批並於香港正式掛牌上市。同時，多家龍頭A股公司及人工智能與高科技企業最近亦相繼遞交來港上市申請或公布來港上市計劃，持續為市場提供穩健而充足的新股市場動力。
 

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