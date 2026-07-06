恒指高開54點 中芯升近3% 壁仞配股受壓 高偉電子擬回購漲逾4%｜港股開市

據沙特傳媒報道，美國與伊朗預計將於7月11日恢復談判，時間安排在伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮之後，標誌雙方外交接觸再度展開。另一方面，OPEC+將於8月日均增產18.8萬桶原油，為連續5個月宣布增產。國際油價今早微跌，紐約期油暫跌0.49%至68.35美元；布蘭特期油則跌0.15%至71.69美元。

韓警告三星海力士ETF加劇波動

亞太區股市今早普遍向上，其中日股暫升0.21%至69891點；韓股亦升2.29%至8273點。不過，韓國央行警告，與三星電子和SK海力士掛鈎的單一股票槓桿交易型ETF，可能加劇市場集中度及放大市場波動，並強化單邊交易資金流；而三星電子（韓：005930）和SK海力士（韓：000660）今早分別曾升約3.9%及2%。

港股方面，恒指今早高開54點，報23404點。藍籌股中，中芯（981）升2.9%，紫金（2899）亦升2.2%，為表現較好股份。

重磅科技股靠穩，阿里巴巴（9988）開市升0.16%；騰訊（700）升0.37%；美團（3690）跌0.14%；小米（1810）升1.48%，京東（9618）則升0.1%。

壁仞科技折讓逾一成配股

個股消息中，壁仞科技（6082）擬配售1.53億股新H股，集資近70.7億元，佔已發行H股約12.74%，且佔經擴大後H股約11.3%，每股配股價46.2元，即較上周五收市價折讓約9.94%；該股開市報49.5元，跌3.5%。

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除了壁仞之外，部份AI股亦見受壓，其中面臨股份解禁的智譜（2513）跌3.2%；而MiniMax（100）及天數智芯（9903）則無起跌。

迅策探索Token工廠模式

至於迅策科技（3317）與TCL子公司「格創東智」正式簽署戰略合作備忘錄，將圍繞工業數據、工業智能體及產業數字化等方向開展深度合作，共同探索工業智能製造領域AI數據基礎設施Token工廠模式。該股開市報120.8元，升3％。

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美圖獲董事長增持股份

另一方面，美圖公司（1357）獲創始人、董事長及首席執行官吳澤源於上周五（3日）於公開市場以每股平均價4.023元購入160萬股，涉資643.68萬元，而且不排除於適當時候進一步增持股份。該股開市報4.11元，升2.8%。

高偉電子擬斥最多3.2億回購

高偉電子（1415）上周五收市後亦發公告，董事會授權及批准一項股份購回計劃，由批准日期起至2027年7月3日期間可購回總代價最多3.2億港元股份。該股開市報24.7元，升4.3%。