AI概念股降溫兼迎解禁潮 智譜MiniMax涉千億沽壓 資金或重投傳統科網股

港股7月開局造好，資金出現板塊輪動，早前熱炒的AI概念股熱情有所減退，更陸續迎來解禁潮，本周科指成分股智譜（2513）、MiniMax（100）解禁貨值合共高達近1,000億元。分析認為，重磅科網股否極泰來，重新吸納資金，將支持本周大市繼續反彈，恒指上望24000點水平。

智譜基投本月7日禁售期屆滿

大模型雙雄智譜與MiniMax在本周上市屆滿半年，部分股份將獲解禁，其中智譜基石投資者擁有高達貨值460億元，將於本月7日禁售期屆滿，有關股份佔總股本約5.76%。MiniMax則高達貨值532億元在本月8日屆滿，包括多達43.68%的前期股東，以及5.26%的基石投資者持股，合共高達48.9%。

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本周亦有另外4隻新股解禁，包括天數智芯（9903）、精鋒醫療（2675）、金潯資源（3636）及瑞博生物（6938），當中同樣是AI概念股的天數智芯，解禁貨值亦達70億元，佔總股本4.46%。

郭思治：恒指上試24000點

上周恒指中止七周連跌，累升678點，見23350點。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股已亮起回穩訊號，近日企穩10天線，本周有望上試20天線約24000點水平，而資金從AI股轉投科網股，足以支持指數向上，「沽壓稍為收斂、買盤稍為進取，好大機會逐步向好。」

他較為看好騰訊（700）及阿里巴巴（9988）於今輪反彈表現，並相信小米（1810）、美團（3690）、比亞迪（1211）等新經濟股亦受惠。

伍禮賢：資金繼續板塊輪動

光大證券國際證券策略師伍禮賢亦指出，本周資金將繼續板塊輪動，傳統科網股將繼續回勇，「之前下跌越急，今次反彈會較快」，將幫助恒指上望23800至24000點水平。他又指出，AI股炒風已明顯過熱，雖然並不意味AI概念終結，但仍需要一段時間消化。

聶振邦：智譜或下試1400元

對於AI股沽壓，高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，智譜或會下試1400元水平，仍較上市價116.2元有可觀回報；至於MiniMax近日已跌至上市初期的水平，預計有機會下望250至300元之間，繼續高於上市價165元。他續指，兩股在科指成分股的權重輕微，反而需關注半導體股中芯國際（981），屬於最高權重股之一，但相信當其他科網股造好，有力紓緩對指數影響。

本周的外圍焦點在利率前景變化，將有美國聯儲局理事對外講話，並於周三深夜公布6月議息紀錄，將進一步揭示新任主席沃什主持的會議細節。本周四亦有內地6月居民消費價格指數（CPI）。另外，SK海力士將於周五登陸美股，SpaceX在本周二納入納指100指數。