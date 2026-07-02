7厘息盈喜股不妨留意｜唐牛午市攻略

Meta噚晚宣佈計劃出售閒置AI算力，一石激起千重浪，佢自身股價升咗近一成，但因為市場擔心AI硬件需求因此放緩，導致晶片股全線大跌，跌幅普遍都達雙位數。

7709動態trading補番注

至於撈唔撈貨，我自己就覺得取決於兩件事︰第一，你是否相信故事未完？信呢就係特價時段，唔信就講多句都無謂；第二，你手頭上的相關倉位有冇贏過錢？我自己呢，最新有贏過華虹（1347）、兆易創新（3986）以及南方海力士兩倍（7709），所以今日都有補番高位（180元+）沽出的7709，以及溝多注ASMPT（522）的call 29961。

講到尾，AI概念股高位震盪難免，最緊要都係識得動態trading，慢慢累積利潤。

百富環球可留意

其他個股方面，可留意主要從事開發及銷售電子支付產品的百富環球（327），公司剛發盈喜，最新公布盈利增長達三成，主要受惠美加業務做好，現價市盈率僅5倍，息率達7厘，現金水平拍住市值，雖然半日升咗半成，但仍處於今年低位，不妨留意。

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