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大快活：暫無加價計劃 已找到生意模式 「唔會再差落去」

股市
更新時間：18:16 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:16 2026-06-30 HKT

大快活（052）行政總裁李碧琦表示，26/27財年目標香港地區新增4至8間分店，拓店依託AI與大數據選址模型。她直言，「開店易，開賺錢門店難，已經搵到點做生意的新模式」 ，指北上消費雖成常態，但集團效率提升，「唔會再差落去」。

部分續租個案錄得雙位數租金下調幅度

租金方面，副主席羅輝承表示，當前續簽合約對應三年前低位行情，租金下調空間不及過往，但集團仍持續向業主爭取減租，部分續租個案仍錄得雙位數租金下調幅度。

李碧琦指，集團暫無加價計畫，依靠環球多渠道采購、持續引入新供應商強化議價能力，搭配大埔中央廚房統一供應鏈管控壓縮成本，避免將成本轉嫁消費者。

內地計劃新開10至14間門店

內地方面，李碧琦指，計劃新開10至14間門店，主攻大灣區二線城市，2026年在江門及珠海新開門店成效理想。

談及AI，羅輝承表示，「因市場動盪更需要做呢件事」，將品質產品、拓寬客群、門店網絡擴張定為未來三大增長主線，AI及大數據是核心支撐。

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