港股半年結粉飾櫥窗下反彈｜古天后

6月30日，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱。美股周一止跌回穩，道指創新高報52182，升306點或0.59%；標指升86點或1.18%，報7440；納指升522點或2.07%，報25820。

市場消息指百度（9888）旗下晶片業務崑崙芯計劃在港上市，百度ADR抽高7.6%，折合為港元較本港高5.2%，咁啱今日古天后喺星島日報亦係分析百度，大家可以去睇睇。重磅股中，亞馬遜股價收市反彈3.2%，Tesla回升8.5%，Meta升2.2%；Alphabet正式獲納入道指成份股行列，股價抽高4.8%，為漲幅最大道指成份股。SpaceX下月獲納入納指100指數成份股，股價反覆回升7.1%；Charter Communications據報與SpaceX商討合作，股價一度炒高25.8%，收市升幅收窄至9.4%。Honeywell逆市跌6.4%，為表現最差道指成份股。

摩根大通策略員Mislav Matejka將泛歐600指數今年底目標，從原先630點上調至680點，較現水平有7%上升空間，係全部大行中最樂觀，主要預期企業盈利經過3年停滯後，今年將重新加快增長，每股純利料升18%，明年續升12%。高盛相信，美國經濟穩健及人工智能（AI）投資熱潮下，美股將再獲得新一季業績支持，RBC資本市場將標指12個月目標提升至8150。

市場關注聯儲局主席沃什本周稍後喺歐洲央行年會的發言，可能對未來息口走向作出暗示，美國10年期債息曾升2.2個基點，至4.391厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲3.1個基點，至4.119厘。美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金接受彭博訪問時警告，目前通脹太高，但有跡象顯示物價壓力或快將緩解。

美國最高法院周一以5對4票裁定，被白宮指控按揭欺詐嘅聯儲局理事庫克（Lisa Cook）可暫時留任，理由係特朗普政府未有事先發出解僱通知，也未有畀機會佢為自己辯解。美滙指數一度回落0.29%，至101.07；日圓跌0.14%，至161.98兌每美元，失守2024年7月低位，創自1986以來40年新低；每百日圓兌港元低見4.8405，交易員高度注視日本當局會否再度入市支持圓滙。

恒指需突破下降軌 才扭轉跌勢

昨日期指結算日，港股練完九陰真經（連續開出九枝陰燭）後，卒之反彈，恒指高開155點後，升勢持續，最多升511點，恒指收市升354點，報23026，成交額3,153億元，則略嫌未能配合升勢。港股上周曾低見22518，距離較高位28056回落兩成嘅熊市定性水平僅差幾十點，加上22620水剛好為去年低位19260升至本年初高位28056黃金比0.618，若然港股仍處於牛市之中，此水平有一定支持，結果上周五收市亦重返22620之上收市，並開始展開反彈。

由於今日為半年結，有機會喺粉飾櫥窗下延續反彈。反彈之勢若能延續，首個反彈目標先企好5日線約23100水平，再上望100周線約23491及10日線約23686，100個月線23645，如能企穩23600-23700水平，則有望繼續向5周線約23860推進。若企穩23800則有望延續反彈至20日線24337及進發。不過由5月高位回落至今所形成之下降軌，頂部目前大約為24400，除非大市能突破此下降軌，扭轉下跌趨勢，否則港股仍難改變一浪低於一浪向下尋底格局。

古天后