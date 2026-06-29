恒指半日升482點 科指升近4% 美團漲逾7% 創新藥股集體上漲｜港股午市

港股今早顯著反彈，恒指高開155點後，升幅擴大，最多升逾500點，高見23183點，中午收報23153點，升481點或2.13%，半日成交約1,729億元；科指中午收報4412點，升156點或3.68%。

百度受惠昆侖芯上市消息

大型科網股普遍造好，成為支撐大市的主力。據報百度（9888）旗下昆侖芯擬赴港上市，估值約500億美元，消息刺激百度半日升7.14%，報105.8元。

其他科網股亦見追捧，美團（3690）半日升7.47%，報69.05元，阿里巴巴（9988）升6.15%，報95元；京東（9618）升5.21%，報101元；騰訊（0700）升3.98%，報428.2元；小米（1810）亦升3.36%，報22.14元。

石藥大漲逾一成 表現冠藍籌

醫藥股板塊受市場追捧。國家醫保局表示，6月29日共有557個藥品通過醫保目錄初審，另有54個藥品通過商保創新藥目錄初審，標誌着「醫保+商保」雙目錄談判進入實質性階段，新引入的預申報及8年價格保護等機制亦同步落地。

受消息帶動，創新藥板塊集體上漲。藍籌股方面，石藥集團（1093）升10.46%，報7.39元，為半日表現最佳藍籌；信達生物（1801）緊隨其後升7.52%，報5.65元。其他醫藥股升幅更為顯著，藥捷安康（2617）擬斥最多1億人幣回購股份，半日急升39.56%，報12.7元；榮昌生物（9995）升15.43%，報80.4元；晶泰控股（2228）亦升15.11%，報7.77元。

地平線半日大升逾15%

個股方面，地平線機器人（9660）升15.24%，報4.16元，消息指4月內地乘用車輔助駕駛域控晶片裝機總量達60萬，地平線超越特斯拉（Tesla）躍升至第二位，裝機量逾8萬，佔比13.6%。

新股表現持續熾熱。白鴿在線（2672）首掛半日升317.95%，報65.2元；禮邦醫藥（9637）升100.53%，報45.32元；海光芯正（1191）升45.53%，報165.9元。

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港股傳統「六絕月」接近尾聲，截至上周五恒指6月累跌2510點，較今年1月高位28056點，累計跌19.1%，接近「技術性熊市」，但有分析指港股即將迎來「7月翻身月」，不排除在資金買入之下，恒指有望觸發反彈，預料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落。

美伊重啟霍爾木茲海峽談判

外圍方面，美媒Axios引述一名美國高級官員指出，美伊已同意停止近期的空襲，並重啟有關霍爾木茲海峽爭議的談判，以避免局勢進一步升級，危及雙方早前達成的臨時和平協議。不過，國際油價今早仍向上，紐約期油暫升0.92%，報69.87美元；布蘭特期油升0.76%，報73.15美元。

此外，韓國據報將於今日（29日）宣布「三大工程」計劃，總統李在明將與政府各部門、三星電子和SK海力士的官員會面，並發布政策和投資公告。韓股今早仍跌1.4%，報8291點；日股亦跌0.85%，報68777點。

恒指高開155點 攜程升4.5%

港股方面，恒指上周收22671點，跌405點，全周累跌1252點，跌幅達5.2%，連跌七周，是逾10年以來最長的單周跌浪，今早則高開155點，報22827點。藍籌股中，攜程（9961）開市升4.5%、網易（9999）升4.11%，為表現較佳股份。

重磅科技股向好，阿里巴巴（9988）開市升2.5%；騰訊（700）內測新App「TenPayGo」，升1.3%；美團（3690）升3.5%；小米（1810）升1.3%，京東（9618）亦升逾3%，百度（9888）更升4%。

智譜模型檢測漏洞媲美Mythos

個股消息中，智譜（2513）近日發布其模型GLM-5.2在其他更通用的任務上，仍落後於Anthropic和OpenAI的模型，但部分研究人員聲稱，該模型在某些漏洞檢測和網絡安全場景中可與Anthropic的Mythos模型媲美。該股今早報2040元，跌0.3%。

世茂主席面臨中證監處罰

世茂服務（873）昨晚公布，主席許世壇因同系公司「上海世茂」在2020至2022年期間的財務資訊存在披露未能及時披露及遺漏的問題，正面臨中國證監會的處罰，許除了被罰款490萬元人民幣和遭警告，還將被實施為期六年的證券市場禁入措施。該公司強調，事件未對公司業務及營運造成重大不利影響。該股今早報0.415元，無起跌；同系世茂集團（813）則報0.071元，亦無起跌。

海光芯正公開發售超購1295倍

新股消息中，海光芯正（1191）公開發售部分錄約1,295倍超購，一手中籤率4%，國際發售超購約14.5倍。該股開市報199.9元，升75%。

禮邦醫藥國際發售超購逾18倍

禮邦醫藥（9637）公開發售部分錄約962倍超購，一手中籤率6%，國際發售超購逾18倍。該股開市報42元，升85%。

白鴿在線開市大升

白鴿在線（2672）公開發售部分超購約241倍，一手中籤率10%，國際發售超購約1.4倍。該股開市報61.1元，升291%。

陸秉鈞：審慎看好港股7月表現

獨立分析師陸秉鈞表示，港股近期巨大跌幅，或令多隻港股估值吸引，預期在資金的追入下將為港股帶來一定支持，甚至有望反彈，審慎看好港股7月表現，料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落，7月的走勢將在22300至23800上落。他提醒投資者，因港股短線氣氛大幅轉差，不容易觸發可觀反彈，相信有機會繼續先整固甚至再稍為試一試底部支持，而且美元指數必須要停止上升，港股才有喘息機會。

聶振邦：恒指有望重試22800點

高歌證券金融首席分析師聶振邦則表示，港股連日跌幅大，恒指今日有望跟隨夜期反彈，重試22800點，而重返23000關則需有進一步的利好消息。

至於中東局勢再次不穩，陸秉鈞說，除非海峽再被封，而且持續一段長時間，否則全球市場都不太會再受中東消息所影響了。聶振邦則說，中東局勢的關鍵要看國際油價是否明顯上漲，若本周油價走勢與此前基本持平，那麼全球通脹擔憂就不會顯著加劇。

展望本周，中國6月官方製造業PMI，美國6月非農、失業率數據等重磅數據將出爐。美國總統特朗普將於本周六（4日）發表演講，或涉及中東戰局最新部署；而儲局主席沃什本周將出席歐央行年度政策論壇並發表講話。

