Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升482點 科指升近4% 美團漲逾7% 創新藥股集體上漲｜港股午市

股市
更新時間：12:15 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-29 HKT

港股今早顯著反彈，恒指高開155點後，升幅擴大，最多升逾500點，高見23183點，中午收報23153點，升481點或2.13%，半日成交約1,729億元；科指中午收報4412點，升156點或3.68%。

百度受惠昆侖芯上市消息

大型科網股普遍造好，成為支撐大市的主力。據報百度（9888）旗下昆侖芯擬赴港上市，估值約500億美元，消息刺激百度半日升7.14%，報105.8元。

其他科網股亦見追捧，美團（3690）半日升7.47%，報69.05元，阿里巴巴（9988）升6.15%，報95元；京東（9618）升5.21%，報101元；騰訊（0700）升3.98%，報428.2元；小米（1810）亦升3.36%，報22.14元。

石藥大漲逾一成 表現冠藍籌

醫藥股板塊受市場追捧。國家醫保局表示，6月29日共有557個藥品通過醫保目錄初審，另有54個藥品通過商保創新藥目錄初審，標誌着「醫保+商保」雙目錄談判進入實質性階段，新引入的預申報及8年價格保護等機制亦同步落地。

受消息帶動，創新藥板塊集體上漲。藍籌股方面，石藥集團（1093）升10.46%，報7.39元，為半日表現最佳藍籌；信達生物（1801）緊隨其後升7.52%，報5.65元。其他醫藥股升幅更為顯著，藥捷安康（2617）擬斥最多1億人幣回購股份，半日急升39.56%，報12.7元；榮昌生物（9995）升15.43%，報80.4元；晶泰控股（2228）亦升15.11%，報7.77元。

地平線半日大升逾15%

個股方面，地平線機器人（9660）升15.24%，報4.16元，消息指4月內地乘用車輔助駕駛域控晶片裝機總量達60萬，地平線超越特斯拉（Tesla）躍升至第二位，裝機量逾8萬，佔比13.6%。

新股表現持續熾熱。白鴿在線（2672）首掛半日升317.95%，報65.2元；禮邦醫藥（9637）升100.53%，報45.32元；海光芯正（1191）升45.53%，報165.9元。

---

港股傳統「六絕月」接近尾聲，截至上周五恒指6月累跌2510點，較今年1月高位28056點，累計跌19.1%，接近「技術性熊市」，但有分析指港股即將迎來「7月翻身月」，不排除在資金買入之下，恒指有望觸發反彈，預料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落。

美伊重啟霍爾木茲海峽談判

外圍方面，美媒Axios引述一名美國高級官員指出，美伊已同意停止近期的空襲，並重啟有關霍爾木茲海峽爭議的談判，以避免局勢進一步升級，危及雙方早前達成的臨時和平協議。不過，國際油價今早仍向上，紐約期油暫升0.92%，報69.87美元；布蘭特期油升0.76%，報73.15美元。

此外，韓國據報將於今日（29日）宣布「三大工程」計劃，總統李在明將與政府各部門、三星電子和SK海力士的官員會面，並發布政策和投資公告。韓股今早仍跌1.4%，報8291點；日股亦跌0.85%，報68777點。

恒指高開155點 攜程升4.5%

港股方面，恒指上周收22671點，跌405點，全周累跌1252點，跌幅達5.2%，連跌七周，是逾10年以來最長的單周跌浪，今早則高開155點，報22827點。藍籌股中，攜程（9961）開市升4.5%、網易（9999）升4.11%，為表現較佳股份。

重磅科技股向好，阿里巴巴（9988）開市升2.5%；騰訊（700）內測新App「TenPayGo」，升1.3%；美團（3690）升3.5%；小米（1810）升1.3%，京東（9618）亦升逾3%，百度（9888）更升4%。

智譜模型檢測漏洞媲美Mythos

個股消息中，智譜（2513）近日發布其模型GLM-5.2在其他更通用的任務上，仍落後於Anthropic和OpenAI的模型，但部分研究人員聲稱，該模型在某些漏洞檢測和網絡安全場景中可與Anthropic的Mythos模型媲美。該股今早報2040元，跌0.3%。

世茂主席面臨中證監處罰

世茂服務（873）昨晚公布，主席許世壇因同系公司「上海世茂」在2020至2022年期間的財務資訊存在披露未能及時披露及遺漏的問題，正面臨中國證監會的處罰，許除了被罰款490萬元人民幣和遭警告，還將被實施為期六年的證券市場禁入措施。該公司強調，事件未對公司業務及營運造成重大不利影響。該股今早報0.415元，無起跌；同系世茂集團（813）則報0.071元，亦無起跌。

海光芯正公開發售超購1295倍

新股消息中，海光芯正（1191）公開發售部分錄約1,295倍超購，一手中籤率4%，國際發售超購約14.5倍。該股開市報199.9元，升75%。

禮邦醫藥國際發售超購逾18倍

禮邦醫藥（9637）公開發售部分錄約962倍超購，一手中籤率6%，國際發售超購逾18倍。該股開市報42元，升85%。

白鴿在線開市大升

白鴿在線（2672）公開發售部分超購約241倍，一手中籤率10%，國際發售超購約1.4倍。該股開市報61.1元，升291%。

陸秉鈞：審慎看好港股7月表現

獨立分析師陸秉鈞表示，港股近期巨大跌幅，或令多隻港股估值吸引，預期在資金的追入下將為港股帶來一定支持，甚至有望反彈，審慎看好港股7月表現，料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落，7月的走勢將在22300至23800上落。他提醒投資者，因港股短線氣氛大幅轉差，不容易觸發可觀反彈，相信有機會繼續先整固甚至再稍為試一試底部支持，而且美元指數必須要停止上升，港股才有喘息機會。

聶振邦：恒指有望重試22800點

高歌證券金融首席分析師聶振邦則表示，港股連日跌幅大，恒指今日有望跟隨夜期反彈，重試22800點，而重返23000關則需有進一步的利好消息。

至於中東局勢再次不穩，陸秉鈞說，除非海峽再被封，而且持續一段長時間，否則全球市場都不太會再受中東消息所影響了。聶振邦則說，中東局勢的關鍵要看國際油價是否明顯上漲，若本周油價走勢與此前基本持平，那麼全球通脹擔憂就不會顯著加劇。

展望本周，中國6月官方製造業PMI，美國6月非農、失業率數據等重磅數據將出爐。美國總統特朗普將於本周六（4日）發表演講，或涉及中東戰局最新部署；而儲局主席沃什本周將出席歐央行年度政策論壇並發表講話。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
6小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
17小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
23小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
3小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
18小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
2小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前