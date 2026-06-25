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六福全年純利逾20億創新高 「消費者適應高金價」 今季港澳同店銷售勁升40%

股市
更新時間：21:17 2026-06-25 HKT
發佈時間：21:17 2026-06-25 HKT

六福集團（590）公布，截至今年3月底全年純利20.46億元，按年升86%，創歷史新高；收入172.1億元，按年升29%。該公司擬派末期息每股1.02元，按年大升86%，全年共派1.57元，增43%，派息比率45%。

整體同店銷售轉增長18%

六福指，期內整體同店銷售增長為17.9%，扭轉去年同期的倒退25.1%。當中黃金及鉑金產品的同店銷售增長18.4%，定價首飾產品則增長16.7%。該公司指，期內受惠於金價上行，加上定價首飾產品銷售佔比提升，整體毛利率提升3.6個百分點，至36.7%。按業務地區劃分，期內香港、澳門及海外市場的整體同店銷售轉增長20.8%；內地同店銷售亦增長4.9%。

六福又指出，於新財年的4月至6月21日期間，香港、澳門及海外市場的同店銷售錄得逾40%增長，內地市場整體同店銷售增長則超過20%。

六福表示，消費者已逐漸適應高金價，故未對黃金飾品需求構成顯著負面影響，而儘管地緣政治風險持續升溫，內地宏觀經濟未見明顯改善，但內地政府正大力促進內需及推出多項政策扶持樓市及資本市場，故對內地中長線業務前景仍審慎樂觀。

今年度目標進駐2個海外市場

該公司指出，上個財年已開始新三年企業策略，以「海外市場拓展」、「市場導向產品」及「營運效益優化」作為三大重心，該企看好海外市場龐大發展潛力，目標於2026/27財年進駐最少2個國家或地區，淨增長30間海外店舖。

CEO黃偉常：內地新黃金增值稅帶旺香港生意

六福主席兼行政總裁黃偉常表示，宏觀經濟前景不明朗，加劇金價波動，但該公司下半財年的表現顯著優於上半財年，創下多項關鍵盈利指標的歷史新高，包括定價首飾產品銷售顯著增長，帶動毛利率及毛利均突破新高。他又指，隨著內地新黃金增值稅政策實施後，港澳市場與內地市場的產品價差擴大，吸引更多消費者到港澳地區購買黃金飾品，有利港澳市場的零售表現。

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