美光業績超預期 下季收入指引創新高 料記憶體缺貨至2027年 盤後飆逾16%

美光科技（Micron）周三（24日）收市後公布業績全面超預期！截至5月底2026財年第三季，收入按年增長約346%至414.56億美元，經調整每股盈利按年增逾12倍至25.11美元，淨利潤則按年急增近14倍至282億美元，三者皆遠勝市場預期。此外，美光第四財季收入指引再創新高、指引中值較預期高近16%，經調整每股盈利指引中值較預期高22%。受消息帶動，美光盤後股價急升近16%，報1,213.96美元。

毛利率升至84.9%

期內，美光經調整毛利率升至84.9%，對比去年同期的39%，增加逾一倍，同樣高於預期。至於市場最關心的數據中心和雲端業務也大幅超預期，前者收入按年增長逾6倍至115.2億美元，相當於市場預期約1.7倍；雲端儲存收入則升約3倍至137.7億美元，較市場預期高近30%，兩項業務合計收入達252.9億美元，佔公司總收入約61%。

按產品劃分，DRAM收入按年增逾3倍，NAND快閃記憶體收入增逾2倍，高頻寬記憶體（HBM）收入亦連續第二季突破10億美元。美光表示，AI伺服器需求推動HBM、高容量DRAM及企業級SSD銷售持續增長，成為公司業績增長的核心動力。

第四季收入料達500億美元

美光預計，第四財季經調整收入將介乎490億至510億美元，中位數500億美元較市場預期高15.6%，並有望再創單季新高；經調整每股盈利料介乎30至32美元，中位數31美元，較市場預期高約22%。

同時，美光預期第四財季資本支出約100億美元，較預期約89億美元高出12%。新增投資將主要用於HBM、先進DRAM及先進封裝產能建置。

供應緊張持續至2027年後

美光行政總裁Sanjay Mehrotra表示，受各個市場的AI需求及結構性供應限制影響，記憶體供應緊張局面預計將持續至2027年以後。公司將進一步擴充先進記憶體及封裝產能，以滿足AI訓練、推理及伺服器需求。

他亦表示，AI時代正在提升記憶體和存儲的重要性，而這一趨勢目前仍處於非常早期階段。記憶體已經從過去的附屬品，轉變為決定AI時代生產力的核心引擎。