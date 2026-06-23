建銀國際指智譜架構效率突破晶片圍堵 年度經常性收入今年料達10億美元

建銀國際研究報告指，內地人工智能企業智譜（2513）近期開源其升級版大模型GLM-5.2，透過底層工程架構創新成功突破西方晶片限制，其年度經常性收入有望於今年底前加速衝刺10億美元（約78億港元）。

「媲美西方閉源前沿模型」

報告指，智譜GLM-5.2的開源權重已可媲美西方閉源前沿模型，該模型引入名為「IndexShare」的創新層池化機制，並升級多Token預測層，成功以結構效率取代算力暴力，大幅降低計算量並提升推理吞吐量。

定價具競爭力 承接國際開發者需求

報告指，智譜在實現演算法效率的同時，亦完成了與華為昇騰、寒武紀等八大國產算力平台的深度適配，這種異構算力融合使國產晶片成為第一梯隊的生產底座，令本土企業的技術發展免受全球晶片供應鏈衝擊。建銀國際續指，智譜面對美國出台的出口管制限制，以具競爭力的「Token經濟學」定價模型，預料能迅速承接外溢的國際開發者需求。

建銀國際認為，智譜在AI發展浪潮中佔據極佳位置，其偏向企業端的業務模式有助穩定收入。在下游應用方面，報告亦點名阿里巴巴（9988）、百度（9888）及騰訊（700）將是核心的「推理工廠」受益者，因在其雲業務中託管最新的GLM-5.2模型將帶來顯著增量流量。