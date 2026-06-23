易方達兩隻強積金ETF今掛牌 盼長期養老金資金進場 華健未來大幅「潛水」

易方達（香港）富時MPF中國A股ETF（3509）和富時MPF香港股票ETF（3579）今日掛牌。易方達資產管理首席市場官石峰表示，現時機構投資者對該兩個產品感到期待，因為易方達富時MPF香港股票ETF涵蓋逾300隻成份股，適合機構投資者長期配置，期待有長期養老金資金會逐步進場。至於易方達富時MPF中國A股ETF，為市場上唯一追蹤強積金中國A股指數，較市場長期配置A股的資金關注該產品。

提供最低成本配置選擇

以上兩個指數為被動指數，分別跟蹤富時強積金香港指數和富時強積金中國A股指數。他表示，公司響應強積金市場低費率的號召，推出以上產品，為機構投資者提供最低成本配置的選擇；若果散戶想追求長期、低成本的配置港股和A股，亦可考慮這兩個產品。

稱內地和香港股市有吸引力

近期美日韓股市造好，內地和港股市場則較為疲弱。他指出，不同投資者對美國和韓國市場長期表現有不同看法，但從估值方面來看，內地和香港股市有吸引力，因而現時推出產品是好時機。易方達作為中國最大的公募資金，在A股及港股配置方面都是長期看好，短期波動一定有周期，很難去避免。

星源材質公開發售超購1562倍

同日有兩隻新股掛牌，鋰離子電池隔膜製造商星源材質（6067）較上市價8.98元高開38.4%，暫報11.94元，升近33%，一手500股賬面賺1,480元。該股香港發售超購1,562.2倍，一手中籤率0.1%，認購乙組的3000手便可中1至2手，「頂頭槌飛」，派7至8手，另國際發售超購13.3倍。

華健未來「潛水」四成

「B仔股」華健未來（6132）開市後曾高見82元後「潛水」，暫報48.5元，較上市價81.8元，跌約四成，一手100股蝕3,330元。該股香港發售接獲逾17.3萬申請，超購2,006.6倍，一手中籤率2%，有692張「頂頭槌飛」，每張中1至2手，另國際發售超購6倍。

