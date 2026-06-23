港股喘定 但反彈之路崎嶇難行｜古天后

6月23日，大致天晴，日間天氣酷熱。美股周一假期後個別發展，國際油價持續回落利好市場氣氛。道指輕微低開9點後，掉頭抽高最多323點，高見51887，最終升幅放緩；標指及納指則偏軟，美市收市，道指報51712，升148點或0.29%；標指跌27點或0.37%，報7472；納指跌351點或1.32%，報26166。

SpaceX股價連跌3個交易日，昨日急跌16.4%，市值單日蒸發4,000億美元；公司上市後無幾耐就發債。其他重磅股中，Alphabet旗下Google DeepMind高級研究科學家江珀（John Jumper）跳槽至Anthropic，股價挫5%；亞馬遜股價跌4.8%，為跌幅最大道指成份股，Caterpillar則升3.6%，為表現最強道指成份股。

市場關注記憶晶片巨擘美光（Micron）本周三盤後業績，該股周一再升6.8%至1211.38美元，盤後一度高見1245美元再破頂；券商Bernstein及Needham分別將美光目標價提高至1300美元及1550美元。

摩通唱好股價低殘消費股

摩根士丹利策略員Michael Wilson指出，股市目前面臨流動性不足威脅，大過潛在加息風險，有機會喺7月繼續對股市構成不利影響，並提到聯儲局資產負債表支持作用正減退，但放貸增長正加速。不過，摩根大通策略員Mislav Matejka唱好股價低殘嘅消費股，指下半年表現可回勇。因消費股估值並不昂貴，全球多個地區消費指標處於接近紀錄低位，相信未來只會回升，尤其預期下半年地緣緊張局勢紓緩，油價及利率前景將改善。細摩睇好奢侈品、航空、酒店、旅遊消閒，以至零售股。

美國10年期債息曾漲6.4個基點，至4.517厘，對息口較敏感嘅2年期債息升5.76個基點，至4.2342厘。白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接受CNBC訪問時表示，聯儲局主席沃什未有就利率問題尋求白宮意見。美滙指數一度升0.23%，至101.08；英國首相施紀賢宣布辭職，英鎊從1.3181美元接近今年低位回穩，最多反彈0.31%，至1.3273美元；日圓進一步逼近40年低位，一度低見161.93兌每美元，滑落0.38%。

恒指5日線及10日線成首個阻力

港股昨日斯人獨憔悴，當外圍股市，甚至內地股市做好之際，恒指低開113點後，一度擴大跌幅至479點，跌至23444今年低位，其後跌幅收窄至156點，報收23768，連跌四個交易日，成交額則增至3486億元。雖然港股昨日繼續下跌，但收市跌幅大大收窄，收市重上23700水平，重返日線保力加通道底部，日線圖出現長下影線，喺極度超賣下，或有機會出現短線反彈。

然而，反彈之路卻不平坦，上方阻力重重，首個彈阻力為5日線及10日線水平，約落於24300-24400，而5周線均24500阻力亦即目前下降軌底部阻力更大。除非重磅出現重大利好消息，否則要突破下降軌，進一步挑戰20日線約24900水平有一定難度。若然大市無法重返20日線企穩幾個交易日，則仍未擺腳一浪低於一浪向下尋底之形態。

暫時已屆半年結之際，港股自今年1月創下28056高位後，一直以一浪低於一浪持續向下尋底，以近幾年平均波幅6000-8000點計算，如1月已見今年高位，而恒指已跌穿全部移動平均線包括俗稱牛熊分界線嘅250日線，目前處於25700，已超過兩星期，而一直未能收復，港股短線超賣喘定，亦不過係跌浪中反彈，其後將保持跌勢，直至滿足年波幅後，方能成功尋底。

下方初步重要支持約為22900-23000水平，一旦失守，跌勢將加劇，或向下考驗250月線，約22500水平尋找支持。相反，大市若能反彈先企穩20 日線，方有條件逐步向上收復全部移動平均線，再展升浪，但暫時未見條件配合。

古天后