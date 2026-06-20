SpaceX上市5日即抽水 擬發債籌逾1560億 為過渡貸款再融資

綜合外電報道，首富馬斯克旗下SpaceX上市不足一星期，便計劃再向市場「抽水」，發行至少200億美元（折合約1567億港元）的債券，用於再融資一筆相同金額的過渡貸款。

彭博報道指，銀行團隊正準備最快於下周與投資者舉行電話會議，討論潛在的債券發行事宜。消息人士表示，該債券規模預計至少為 200 億美元，電話會議可能於周一開始。

債券發行所得將用於再融資一筆 200 億美元的臨時過渡貸款，該貸款將於 2027 年 9 月到期。根據 SpaceX 向美國證券交易委員會提交的 IPO 文件，這筆貸款構成截至 3 月 31 日公司 291 億美元長期債務的主要部分。消息人士指，美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛集團和摩根士丹利提供了這筆過渡融資，並預計將主導此次交易，

已獲三大評級機構評級

SpaceX計劃首次發行高級美元債券，可為IPO後尋求融資提供了更低成本的借貸途徑。SpaceX周四已獲三大主要評級機構評級，穆迪和惠譽分別將 SpaceX 的債務評為 Baa1 和 BBB+，即高於垃圾級三個檔次。標普全球評級則給予 BBB，比前兩者低一級。

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事實上，馬斯克過去經常利用債務市場來收購或擴展其企業，獲得數十億美元的銀行承諾並設計複雜的融資結構。不過，馬斯克這些經驗並非一帆風順，他在2022年收購 Twitter 時，為公司背上約 125 億美元的債務，導致華爾街銀行陷入「懸掛債務」困境，最初無法將其出售給投資者。最終他們在去年成功完成出售。

分析：發債以建立信用紀錄

CreditSight 分析師 Matt Woodruff 在債券發行消息公佈前表示，SpaceX可能希望盡快在債務市場建立信用紀錄。「他們未來需要資金用於資本支出，從這個角度來看，越快越好。」

SpaceX今年第一季度淨虧損42.8億美元，收入46.9億美元；去年同期淨虧損則為5.28億美元，收入約40億美元。該公司在上市文件中表示，未來資本支出將「大幅增加」，並計劃使用「多種債務和股權融資方案」來支持未來投資。

另一方面，該公司已簽訂一系列能帶來未來收入的重要合約，包括與 Alphabet 旗下 Google 的協議，後者同意支付 300 億美元以獲取 SpaceX 的算力，該合約將持續至 2029 年中期。公司又與 Anthropic 簽訂了一份約 450 億美元的合約，期限約三年。

SpaceX周四一度跌逾一成，收市跌3.6%，報185美元。首5個交易日較招股定價仍累升37%，期間曾高見225.64美元。