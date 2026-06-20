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SpaceX獲標普予「BBB」信用評級 憂AI資本需求和競爭高

股市
更新時間：09:37 2026-06-20 HKT
發佈時間：09:37 2026-06-20 HKT

史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX獲三大信用評級公司給予初始評級展望均為「穩定」，穆迪和惠譽分別對其授予「Baa1」和「BBB+」，均較垃圾級債券高三個等級；標普則授予低一級的「BBB」的評級。

反映債務屬投資等級

3間信用公司的評級，反映SpaceX的債務被認為是投資等級，而信用風險適中，有足夠的能用履行財務承諾。標普指出，SpaceX的太空和連接服務業務強勁，但AI方面存在不確定性，因為資本需求和競爭高。

Arete Research上望401美元

Arete Research分析員Andrew Beale發表報告，給予SpaceX「買入」投資評級，目標價401美元。該公司認為SpaceX的基本面和長遠增長潛力，將推動投資者的興趣，又預計其2030年收入將超過2000億美元，但提醒太空探索充滿挑戰，發射異常、技術難題等因素都可能引致進度延誤，因此所有預測都應謹慎對待。

史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX上市股價連升3個交易日後，開始回軟，繼周三收市跌近5%後，周四一度跌逾1成，收市跌3.6%，報185美元。不過，首5個交易日較招股定價仍累升37%，期間曾高見225.64美元。
 

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