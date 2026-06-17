美股關注議息結果 道指早段漲逾200點再創新高 SpaceX回吐3%

美股投資者關注議息結果，以及新任聯儲局主席沃什的言論，三大指數表現反覆。

道指報52225點，升226點；標指報7526點，升15點；納指報26446點，升70點或0.3%。

美國總統特朗普警告若伊朗不遵守諒解備忘錄，美軍將會再次打擊伊朗。油價反彈，報每桶77美元，升2.3%。

亞馬遜再爬頭 SpaceX跌回第六大市值

SpaceX（SPCX）出現回吐，跌近3%，市值約2.58萬億美元，再次跌回第六大市值公司。微軟（MSFT）及亞馬遜（AMZN）均跌逾1%，跌幅低過SapceX。

Intel升2% 升級版18A製程步「風險生產」

半導體板塊繼續上揚，英特爾（INTC）升逾2%，宣布其18A製程的升級版「18A-P」正式進入早期的「風險生產」階段。ASML則升6%；博通（AVGO）漲逾4%；美光（MU）升2%。

專家：沃什議息後立場需謹慎

金融諮詢公司Evercore副主席Krishna Guha指出，雖然近期油價下降，令沃什的立場有迴旋餘地，但他仍需要在過分鴿派與過分鷹派之間謹慎行事，一方面要避免債券市場失利，亦要阻力市場對加息預測升溫。